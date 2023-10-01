انخفاض على الحرارة اليوم وأجواء خريفية معتدلة حتى الأربعاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)-تتأثر المملكة اليوم الأحد، بكتلة هوائية رطبة ومعتدلة الحرارة حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ وتسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء غائمة جزئياً يومي الاثنين والثلاثاء، ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء الأربعاء، غائمة جزئياً ومعتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 13 وفي مرتفعات الشراة 24 - 12، وفي مناطق البادية 32 - 15، وفي مناطق السهول 27 - 17، وفي الأغوار الشمالية 35 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 22، وفي البحر الميت 35 - 21، وفي خليج العقبة 36 - 22 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/اص / س س

01/10/2023 07:45:52