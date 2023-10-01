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نرمين الفقى وشيرين ومنال سلامة بإطلالات أنيقة فى افتتاح مهرجان الإسكندرية

10/1/2023 2:25:02 PM
(MENAFN- Youm7) حضر على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر، كل من: شيرين، ونرمين الفقي، منال سلامة، المخرج هاني لاشين وزوجته.

كما حضرت النجمة إلهام شاهين، والتي ارتدت فستانا باللون الأبيض، كما حضر المخرج علي بدرخان، والفنان خالد زكي، محمود حميدة، محمد رياض، عبد الرحيم كمال، المخرج محمد عبد العزيز، والمخرج عمر عبد العزيز
ويشهد حفل الافتتاح أوبريت "لسه الأغاني ممكنة"، وهو فكرة وإخراج محمد مرسي وألحان وتوزيع محمد مصطفى وبطولة مجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية وتصميم الاستعراض محمد ميزو فيديو وإضاءة محمد المأموني وأشعار د. محمد مخيمر ومخرج منفذ محمد طوسون ومكياج وملابس مارينا مجدي.
ويفتتح الفيلم القصير "فطيمة" ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ39 وهو إنتاج منحة المهرجان العام الماضي للأفلام القصيرة ويشارك خلال هذه الدورة 120 فيلما من 25 دولة.
وتضم لجان التحكيم كلا من: المخرجة الألبانية فلونيا كوديللي والمنتج الإسباني خوانما باجو، وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من إيطاليا وعامر سالمين من الإمارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شيرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبد السلام.
كما تضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر الفنانة جومانا مراد رئيس اللجنة، وعضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي، أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبد الجليل وعضوية كل من: السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.
يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة، ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.

نرمين الفقي وشيرين ومنال سلامة باطلالات انيقة في افتتاح مهرجان الإسكندرية بدوته الـ ٣٩


نرمين الفقي وشيرين ومنال سلامة باطلالات انيقة في افتتاح مهرجان الإسكندرية بدوته الـ ٣٩


نرمين الفقي وشيرين ومنال سلامة باطلالات انيقة في افتتاح مهرجان الإسكندرية بدوته الـ ٣٩


نرمين الفقي وشيرين ومنال سلامة باطلالات انيقة في افتتاح مهرجان الإسكندرية بدوته الـ ٣٩


نرمين الفقي وشيرين ومنال سلامة باطلالات انيقة في افتتاح مهرجان الإسكندرية بدوته الـ ٣٩


نرمين الفقي وشيرين ومنال سلامة باطلالات انيقة في افتتاح مهرجان الإسكندرية بدوته الـ ٣٩


نرمين الفقي وشيرين ومنال سلامة باطلالات انيقة في افتتاح مهرجان الإسكندرية بدوته الـ ٣٩


نرمين الفقي وشيرين ومنال سلامة باطلالات انيقة في افتتاح مهرجان الإسكندرية بدوته الـ ٣٩


نرمين الفقي وشيرين ومنال سلامة باطلالات انيقة في افتتاح مهرجان الإسكندرية بدوته الـ ٣٩



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