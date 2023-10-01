بدء حفل افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما بحضور محمد صبحى ولطفى لبيب

(MENAFN
- Youm7) انطلقت فعاليات حفل افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، وذلك على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وحرص على الحضور كل من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، منهم الفنان القدير لطفي لبيب، والفنانة لقاء الخميسي، والفنان إيهاب فهمي، ولجنة التحكيم الفنان الكبير محمد أبو داوود، والفنان الكبير باسم قهار، والفنانة اللبنانية مروة قرعوني.
الدورة السادسة من المهرجان تشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم، منها: الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وإيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، وتشارك فيها فرنسا وجورجيا والمكسيك والكويت.
مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر القادم، تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، ويرأسه المخرج أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة الكبيرة صفية العمرى، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.
افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما
افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما
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