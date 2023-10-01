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بدء حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى بأغنية لسه الأغانى ممكنة

10/1/2023 2:25:02 PM
(MENAFN- Youm7) بدء منذ قليل حفل افتتاح الدورة الـ39 من مهرجان إسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد أمير أباظة، وبحضور عدد كبير من النجوم، منهم النجمة إلهام شاهين، جومانا مراد، المخرج علي بدرخان، والفنان خالد زكي، محمود حميدة، محمد رياض، عبد الرحيم كمال، المخرج محمد عبد العزيز، والمخرج عمر عبد العزيز، شيرين، ونرمين الفقي، منال سلامة، المخرج هاني لاشين وزوجته.
وبدء الحفل بأوبريت "لسه الأغاني ممكنة"، فكرة وإخراج محمد مرسي، ألحان وتوزيع
محمد مصطفى، تصميم الاستعراض محمد ميزو، فيديو وجرافيك
محمد المأموني، أشعار د. محمد مخيمر، مخرج منفذ محمد طوسون، مكياج وملابس مارينا مجدي، ديكور محمد البرشومي، بطولة محمد عوض - دانا وائل ومجموعة كبيرة من شباب وشابات المسرح بالإسكندرية، راقصون: فرقة ميزو الاستعراضية.
فكرة الأوبريت مستوحاة من شعار المهرجان هذا العام (السينما ترقص وتغني)، وذلك بمناسبة الاحتفال بالسينما الغنائية عبارة عن مزج عدد كبير من أغاني السينما المصرية وسينما البحر المتوسط في إطار درامي شيق.

ويفتتح الفيلم القصير "فطيمة" ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ39، وهو إنتاج منحة المهرجان العام الماضي للأفلام القصيرة ويشارك خلال هذه الدورة 120 فيلما من 25 دولة.
وتضم لجان التحكيم كلا من: المخرجة الألبانية فلونيا كوديللي والمنتج الإسباني خوانما باجو، وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من إيطاليا وعامر سالمين من الإمارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شيرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبد السلام.
كما تضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر الفنانة جومانا مراد رئيس اللجنة، وعضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي، أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبد الجليل وعضوية كل من: السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.
يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة، ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.

لسة الأغاني ممكنة يفتتح الدورة 39 من مهرجان إسكندرية السينمائي


لسة الأغاني ممكنة يفتتح الدورة 39 من مهرجان إسكندرية السينمائي


لسة الأغاني ممكنة يفتتح الدورة 39 من مهرجان إسكندرية السينمائي



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