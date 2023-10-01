عودة المدارس.. إزاي تستقبلي طفلك بعد أول يوم مدرسة؟

MENAFN - Youm7) حالة احتفاء تسود شوارع مصر اليوم، وعودة المدارس هي كلمة السر، أطفال يهرولون للحاق بموعد دخول المدرسة، وأولياء أمور ينظرون لهم بسعادة وفرح، مع حالة من التأهب حول مستقبل هؤلاء الأطفال الذين يبدأون طريقهم الدراسي والعلمي، ولكي نضمن نحن الأباء أن يكون أطفالنا في حالة نفسية وذهنية صافية تستوعب الدراسة ويحببهم فيها، لابد من وضع خطوات للأباء لكي يزيدوا من ثقة أبنائهم وأنهم قادرون على التحصيل الدراسي بشكل ممتاز، خاصة الأطفال الذين ذهبوا لأول يوم في المدرسة في حياتهم، كما أوضحت خبيرة العلاقات الإنسانية صابرين جابر في حديثها لـ "اليوم السابع" والتي تقدم نصيحة لكل أم حول كيفية استقبال طفلك أول يوم مدرسة.

طفل صغير الحضن

قالت خبيرة العلاقات الإنسانية أن بالرغم من حنان الأم إلا أن بعضهن قد ينسى استقبال ابنائهن بشكل مثالي، حيث أوضحت أن أفضل شكل مثالي لاستقبال الأبناء هو الحضن، فهو يزيد من المشاعر والترابط العاطفي بين الطفل وأمه، ويجعله يشعر بالأمان والسعادة.

تحضير وجبته المفضلة

وأضافت خبيرة العلاقات الإنسانية أن الطفل إذا كان يحب أكلة أو وجبة معينة يجب على الأم تحضيرها له خصيصاً في هذا اليوم، لكي يشعر أنه يأخذ كل اهتمامها، وأنه بالرغم من الساعات التي قضاها داخل المدرسة

فإن والدته تتذكره وتفكر فيما يحبه.

طفل التحدث مع الطفل بشكل مباشر

ليس المقصود من التحدث مع الطفل هو سؤاله عما دار في المدرسة فقط، ولكن يجب أن يكون السؤال في صيغة أكثر موقف جعله يشعر بالسعادة، أو أكثر الأشياء التي تسببت له في فرح خلال يومه الدراسة، ومن هي ألطف معلمة قابلتها؟

جعله يأخذ راحته

لا يجب جعل الطفل يبدأ من أول يوم مذاكرة أو مراجعة على دروسه، اجعليه يأخذ وقتاً للراحة أو حتى للعب بعض الوقت، وابدأي بفتح كراساته وكتبه والنظر إليها، واجعليه هو من يتحدث عن المطلوب منه من واجبات، ولا بأس من أن تساعديه.

عودة المدارس اجعليه يثق في نفسه

وأخيراً أوضحت خبيرة العلاقات الإنسانية أن الطفل يحتاج لجرعة ثقة زائدة في النفس، وذلك عن طريق التحدث عن مزاياه أمامه، وأنه قادر على اجتياز كل المطلوب منه، بل ويتفوق فيه، وتشجيعه أنه يستطيع أن يكون بالفعل من المتفوقين، مع ذكر أمثلة من الشخصيات الشهيرة التي يحبها والتي لها تأثير عليه.



