يوم القهوة العالمى.. تعرف على أنواع المشروب الشهير من اللاتيه للإسبريسو

MENAFN - Youm7) تلك الحبيبات الصغيرة بنية اللون التي اعتاد العالم الاحتفال بها في الأول من أكتوبر من كل عام،فترى لماذا تحظى القهوة بكل هذا الاهتمام؟ اكتشفت شجرة البن في القرن الخامس عشر في اليمن، ثم انتشرت بعد حلول القرن السادس عشر داخل منطقة الشرق الأوسط، وبعدها إلى الهندثم بلاد فارس وأسطنبول وشمال أفريقيا، وبعدها اتجهت إلى أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأميركية.

تتصدر البرازيل إنتاج حبيبات القهوة حيث تنتج ما يقرب من نحو 3.165 مليون طن، تأنى بعدها دولة فيتنام بالمركز الثاني

في إنتاج يصل إلى 1.770 مليون طن، وبعدها كولمبيا والتي يقدر إنتاجها بـ

840 ألف طن، ثم إندونيسيا التي تنتج نحو 654.12 ألف طن، وأخيرًا هندراوس ويقدر إنتاجها بـ 462 ألف طن سنويًا. في السطور التالية نتعرف على أنواع مشروب القهوة المختلفة وفقًا لما نشرة موقع" tasteofhome".

حبيبات القهوة أنواع حبوب القهوة:أرابيكا

أرابيكا هو النوع الأكثر شعبية من القهوة، يفضل العديد من عشاق القهوة استخدام حبوب أرابيكا بسبب مذاقها. تستخدم عادةً للقهوة السوداء، وتتميز بنكهة أكثر حلاوة.

روبوستا

في حين أن أرابيكا هي الأكثر شعبية، فإن روبوستا هو نوع أرخص وأقوى من حبوب القهوة. بسبب نكهته المرة، ويستخدم الروبوستا في مشروبات الاسبريسو وفي خلطات القهوة سريعة التحضير .

فنجان قهوة أنواع مشروب القهوة:القهوة السوداء

القهوة السوداء بسيطة كما هي الحال مع حبوب البن المطحونة المنقوعة في الماء الساخن، وتقدم دافئة.

فنجان لاتيه لاتيه

باعتباره مشروب القهوة الأكثر شعبية على الإطلاق، يتكون اللاتيه من جرعة من الإسبريسو والحليب المبخر مع لمسة من الرغوة. يمكن طلبها بشكل عادي أو مع نكهة أي شيء بدءًا من الفانيليا والكراميل وغيرها.

كابتشينو

الكابتشينو هو مشروب لاتيه مصنوع من رغوة أكثر من الحليب المبخر، وغالبًا ما يكون مع رشة من مسحوق الكاكاو أو القرفة في الأعلى. في بعض الأحيان يمكنك العثور على أشكال مختلفة تستخدم الكريمة بدلًا من الحليب أو تلك التي تحتوي على نكهة قوية أيضًا.

أمريكانو

يتكون مشروب القهوة الأمريكانو من جرعة إسبريسو مخففة في الماء الساخن. إذا كنت تحضرها بنفسك، فاسكب الإسبريسو أولًا، ثم أضف الماء الساخن.

القهوة إسبريسو

يمكن تقديم جرعة الإسبريسو منفردة أو استخدامها كأساس لمعظم مشروبات القهوة، مثل اللاتيه والماكياتو.

جالاو

يرتبط مشروب القهوة الساخنة هذا، الذي نشأ في البرتغال، ارتباطًا وثيقًا باللاتيه والكابتشينو. والفرق الوحيد هو أنه يحتوي على ضعف كمية الحليب الرغوي، مما يجعله مشروبًا أخف مقارنة بالمشروبين الآخرين.

لونجو

لونجو هو إسبرسو طويل السحب. كلما طالت مدة السحب، زاد وجود الكافيين التي يمكنك الاستمتاع بها.

ماكياتو

الماكياتو هو مشروب آخر يعتمد على الإسبريسو ويحتوي على كمية صغيرة من الرغوة في الأعلى. إنها الوسيلة

للسعادة

فنجان من القهوة موكا

لجميع محبي الشوكولاتة، ستقع في حب الموكا هي عبارة عن مشروب إسبرسو بالشوكولاتة مع الحليب المبخر والرغوة.

ريستريتو

ريستريتو هي جرعة إسبرسو. يستخدم كمية أقل من الماء الساخن مما يخلق نكهة أكثر حلاوة مقارنة بالطعم المر لجرعة الإسبريسو التقليدية أو دوبيو.

فلات وايت

هذا المشروب الاسترالي المولد هو في الأساس كابتشينو بدون رغوة أو رش الشوكولاتة. إنه مشروب إسبرسو مع الحليب المبخر.

أفوجاتو

يعتبر الأفاجاتو ذريعة للاستمتاع بمغرفة من الآيس كريم في أي وقت من اليوم، يقدم مع مغرفة آيس كريم وجرعة إسبريسو أو اثنتين. يعتبر أفوجاتو لذيذًا للغاية ويتم تقديمه فوق كعكة براوني، مثل براوني أفوجاتو مثلجات. إذا كنت تحب هذا، يجب عليك تجربة آيسكافي أو قهوة الآيس كريم.

القهوة المثلجة

القهوة مع الثلج، والتي يتم تقديمها عاتًا مع القليل من الحليب أو الكريمة أو المُحلي القهوة المثلجة.