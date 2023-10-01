يوم القهوة العالمى.. تعرف على أنواع المشروب الشهير من اللاتيه للإسبريسو

(MENAFN
- Youm7) تلك الحبيبات الصغيرة بنية اللون التي اعتاد العالم الاحتفال بها في الأول من أكتوبر من كل عام،
فترى لماذا تحظى القهوة بكل هذا الاهتمام؟ اكتشفت شجرة البن في القرن الخامس عشر في اليمن، ثم انتشرت بعد حلول القرن السادس عشر داخل منطقة الشرق الأوسط، وبعدها إلى الهند
ثم بلاد فارس وأسطنبول وشمال أفريقيا، وبعدها اتجهت إلى أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأميركية.
تتصدر البرازيل إنتاج حبيبات القهوة حيث تنتج ما يقرب من نحو 3.165 مليون طن، تأنى بعدها دولة فيتنام بالمركز الثاني
في إنتاج يصل إلى 1.770 مليون طن، وبعدها كولمبيا والتي يقدر إنتاجها بـ
840 ألف طن، ثم إندونيسيا التي تنتج نحو 654.12 ألف طن، وأخيرًا هندراوس ويقدر إنتاجها بـ 462 ألف طن سنويًا. في السطور التالية نتعرف على أنواع مشروب القهوة المختلفة وفقًا لما نشرة موقع" tasteofhome".
حبيبات القهوة أنواع حبوب القهوة:
أرابيكا
أرابيكا هو النوع الأكثر شعبية من القهوة، يفضل العديد من عشاق القهوة استخدام حبوب أرابيكا بسبب مذاقها. تستخدم عادةً للقهوة السوداء، وتتميز بنكهة أكثر حلاوة.
روبوستا
في حين أن أرابيكا هي الأكثر شعبية، فإن روبوستا هو نوع أرخص وأقوى من حبوب القهوة. بسبب نكهته المرة، ويستخدم الروبوستا في مشروبات الاسبريسو وفي خلطات القهوة سريعة التحضير .
فنجان قهوة أنواع مشروب القهوة:
القهوة السوداء
القهوة السوداء بسيطة كما هي الحال مع حبوب البن المطحونة المنقوعة في الماء الساخن، وتقدم دافئة.
فنجان لاتيه لاتيه
باعتباره مشروب القهوة الأكثر شعبية على الإطلاق، يتكون اللاتيه من جرعة من الإسبريسو والحليب المبخر مع لمسة من الرغوة. يمكن طلبها بشكل عادي أو مع نكهة أي شيء بدءًا من الفانيليا والكراميل وغيرها.
كابتشينو
الكابتشينو هو مشروب لاتيه مصنوع من رغوة أكثر من الحليب المبخر، وغالبًا ما يكون مع رشة من مسحوق الكاكاو أو القرفة في الأعلى. في بعض الأحيان يمكنك العثور على أشكال مختلفة تستخدم الكريمة بدلًا من الحليب أو تلك التي تحتوي على نكهة قوية أيضًا.
أمريكانو
يتكون مشروب القهوة الأمريكانو من جرعة إسبريسو مخففة في الماء الساخن. إذا كنت تحضرها بنفسك، فاسكب الإسبريسو أولًا، ثم أضف الماء الساخن.
القهوة إسبريسو
يمكن تقديم جرعة الإسبريسو منفردة أو استخدامها كأساس لمعظم مشروبات القهوة، مثل اللاتيه والماكياتو.
جالاو
يرتبط مشروب القهوة الساخنة هذا، الذي نشأ في البرتغال، ارتباطًا وثيقًا باللاتيه والكابتشينو. والفرق الوحيد هو أنه يحتوي على ضعف كمية الحليب الرغوي، مما يجعله مشروبًا أخف مقارنة بالمشروبين الآخرين.
لونجو
لونجو هو إسبرسو طويل السحب. كلما طالت مدة السحب، زاد وجود الكافيين التي يمكنك الاستمتاع بها.
ماكياتو
الماكياتو هو مشروب آخر يعتمد على الإسبريسو ويحتوي على كمية صغيرة من الرغوة في الأعلى. إنها الوسيلة
للسعادة
فنجان من القهوة موكا
لجميع محبي الشوكولاتة، ستقع في حب الموكا هي عبارة عن مشروب إسبرسو بالشوكولاتة مع الحليب المبخر والرغوة.
ريستريتو
ريستريتو هي جرعة إسبرسو. يستخدم كمية أقل من الماء الساخن مما يخلق نكهة أكثر حلاوة مقارنة بالطعم المر لجرعة الإسبريسو التقليدية أو دوبيو.
فلات وايت
هذا المشروب الاسترالي المولد هو في الأساس كابتشينو بدون رغوة أو رش الشوكولاتة. إنه مشروب إسبرسو مع الحليب المبخر.
أفوجاتو
يعتبر الأفاجاتو ذريعة للاستمتاع بمغرفة من الآيس كريم في أي وقت من اليوم، يقدم مع مغرفة آيس كريم وجرعة إسبريسو أو اثنتين. يعتبر أفوجاتو لذيذًا للغاية ويتم تقديمه فوق كعكة براوني، مثل براوني أفوجاتو مثلجات. إذا كنت تحب هذا، يجب عليك تجربة آيسكافي أو قهوة الآيس كريم.
القهوة المثلجة
القهوة مع الثلج، والتي يتم تقديمها عاتًا مع القليل من الحليب أو الكريمة أو المُحلي القهوة المثلجة.
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