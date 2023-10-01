منة تتحدى مرض العظام الزجاجية بالأمل والشياكة والسفر

(MENAFN
- Youm7) الحجج والأعذار طريق للفشل، لكل متكاسل لا يرغب في إيجاد نفسه أو البحث عما يريده، ولكن كل شخص لديه إرادة ولا يوجد في قلبه مكان لليأس يجد في ثقب الأبرة منفذًا لأحلامه، بل ويسعى من خلال هذا الضيق حتى يصل إلى براح الحياة وصنع بداية نقطة في طريق النجاح، هذا ما فعلته منة حجازي صاحبة الـ 22 عامًا، فلم تجعل مرض العظام الزجاجية يأكل طموحها وحلمها، وبالرغم من طفولتها التي كانت غير باقي الأطفال ممن هم في مثل سنها، لكنها أصرت أن تجعل مستقبلها مضيء حتى لو بأبسط الطرق، منها صنع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي خاص بالموضة والميكاج بجانب السفر والتصوير.
السفر منة تتحدى العظام الزجاجية
قالت منة في حديثها لـ "اليوم السابع" أنها منذ ولادتها مصابة بمرض العظام الزجاجية، الذي يؤدي لحدوث كسور كثيرة في عظامها نتيجة الحركة أو الخبطات العادية بالنسبة للشخص الطبيعي، الأمر الذي جعلها ملازمة للكرسي المتحرك طوال عمرها، مرت الأيام ثقيلة ولكنها كانت مليئة بالأمل.
العظام الزجاجية
وونظراً لظروفها الصحية اضطرت دخول الثانوية التجارية، ولكنها دعمت دراستها بكورسات وحضور محاضرات خاصة بتعليم اللغات الأجنبية، منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وأردفت أنها مع الوقت تأكدت أن حالتها لا تحتاج سوى إيمان بالله، وثقة بالنفس، وإخبار نفسها أنها قادرة على مواصلة حياتها بالشكل الذي تحبه.
فوتوجرافر
وتابعت أنها بدأت تعلم التصوير الفوتوغرافي ، وتعلمها كيفية تصوير نفسها بنفسها باستخدام الأدوات اللازمة والخاصة بالتصوير، بجانب هواية السفر التي جعلتها تزور غالبية محافظات مصر وتوثيق كل لحظات حياتها من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مرور الوقت أخذت تعرض محتويات أخرى خاصة بالمكياج والموضة، الأمر الذي جعل متابعينها من الفتيات يزدادن يوماً بعد يوم، وأختتمت قائلة أن حلمها لم ولن يتوقف، ولن تقف حتى تسافر حول العالم وتوثق كل لحظاتها الجميلة، لنشر الأمل والدعم لكل من هم في مثل حالتها.
منة حجازي
منة
ميك اب
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