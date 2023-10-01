منة تتحدى مرض العظام الزجاجية بالأمل والشياكة والسفر

MENAFN - Youm7) الحجج والأعذار طريق للفشل، لكل متكاسل لا يرغب في إيجاد نفسه أو البحث عما يريده، ولكن كل شخص لديه إرادة ولا يوجد في قلبه مكان لليأس يجد في ثقب الأبرة منفذًا لأحلامه، بل ويسعى من خلال هذا الضيق حتى يصل إلى براح الحياة وصنع بداية نقطة في طريق النجاح، هذا ما فعلته منة حجازي صاحبة الـ 22 عامًا، فلم تجعل مرض العظام الزجاجية يأكل طموحها وحلمها، وبالرغم من طفولتها التي كانت غير باقي الأطفال ممن هم في مثل سنها، لكنها أصرت أن تجعل مستقبلها مضيء حتى لو بأبسط الطرق، منها صنع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي خاص بالموضة والميكاج بجانب السفر والتصوير.

السفر منة تتحدى العظام الزجاجية

قالت منة في حديثها لـ "اليوم السابع" أنها منذ ولادتها مصابة بمرض العظام الزجاجية، الذي يؤدي لحدوث كسور كثيرة في عظامها نتيجة الحركة أو الخبطات العادية بالنسبة للشخص الطبيعي، الأمر الذي جعلها ملازمة للكرسي المتحرك طوال عمرها، مرت الأيام ثقيلة ولكنها كانت مليئة بالأمل.

العظام الزجاجية

وونظراً لظروفها الصحية اضطرت دخول الثانوية التجارية، ولكنها دعمت دراستها بكورسات وحضور محاضرات خاصة بتعليم اللغات الأجنبية، منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وأردفت أنها مع الوقت تأكدت أن حالتها لا تحتاج سوى إيمان بالله، وثقة بالنفس، وإخبار نفسها أنها قادرة على مواصلة حياتها بالشكل الذي تحبه.

فوتوجرافر

وتابعت أنها بدأت تعلم التصوير الفوتوغرافي ، وتعلمها كيفية تصوير نفسها بنفسها باستخدام الأدوات اللازمة والخاصة بالتصوير، بجانب هواية السفر التي جعلتها تزور غالبية محافظات مصر وتوثيق كل لحظات حياتها من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مرور الوقت أخذت تعرض محتويات أخرى خاصة بالمكياج والموضة، الأمر الذي جعل متابعينها من الفتيات يزدادن يوماً بعد يوم، وأختتمت قائلة أن حلمها لم ولن يتوقف، ولن تقف حتى تسافر حول العالم وتوثق كل لحظاتها الجميلة، لنشر الأمل والدعم لكل من هم في مثل حالتها.

منة حجازي





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