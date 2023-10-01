تعرف على جامعتك وشارك فى الأنشطة.. 4 طرق لجعل أسبوعك الأول فى الكلية مهمًا

MENAFN - Youm7) إذا كنت ستبدأ الدراسة الجامعية ، فربما تشعر ببعض الحيرة والضياع في عالم الجامعة الواسع على عكس المدرسة التي كانت فصولها محدودة ومتابعة المدرسين معك لصيقة. وللتخفيف من شعورك هذا إليك بعض النصائح لما ينبغي أن تفعله في الكلية في الأسبوع الأول وتستثمر هذا الوقت وفقًا لما نشره موقع" bestcolleges" .

طلاب أثناء محاضرة جامعية 1. المشاركة في أنشطة الترحيب بالحرم الجامعي

نظرًا لأن الطلاب ينتقلون إلى الحرم الجامعي لأول مرة، قد تستضيف معظم الكليات فعاليات ترحيبية في الأسبوع الأول من الكلية قبل بدء الدراسة، يعد حضور هذه الأحداث طريقة رائعة للتعرف على تصميم الحرم الجامعي والالتقاء بالناس. يمكنك أيضًا التعرف على ثقافة الحرم الجامعي الخاص بك بشكل أفضل. ماذا يفعل الطلاب الآخرون، ما هي الفصول المفضلة لديهم؟ ما هو تاريخ جامعتك؟

2. إنشاء روتين يومي

قبل أن تصبح متحمسًا للغاية بشأن كل الأشياء الممتعة التي يمكنك القيام بها، تذكر أنه سيكون لديك جدول مزدحم للغاية يتغير بمجرد بدء الفصول الدراسية. يعني بدء الفصول الدراسية التواجد في أماكن مختلفة في أوقات مختلفة على مدار الأسبوع، ولهذا السبب من الأفضل اتباع هذا الروتين بمجرد وصولك.

أولاً، قم بوضع جدول نوم صحي . اذهب إلى النوم واستيقظ في الأوقات المتوقعة منك بمجرد بدء الدراسة. يضمن ذلك حصولك على قدر كافٍ من النوم والوصول إلى فصولك الدراسية المبكرة في الوقت المناسب.

تأكد أيضًا من دمج الأنشطة اليومية الأخرى، مثل ممارسة الرياضة والاتصال بالمنزل، في حياتك اليومية قبل بدء الفصول الدراسية حتى تتمكن من الحصول على فكرة أفضل عن كيفية تناسب هذه الالتزامات مع جدولك الزمني.

طلاب في الجامعة 3. استفد من موارد الطلاب والمعارض

بالإضافة إلى الاستمتاع بجميع الأحداث الممتعة التي يمكنك حضورها في الأسبوع الأول من دراستك الجامعية، يجب عليك التعرف على موارد الحرم الجامعي عندما تكون أنت والحرم الجامعي الخاص بك أقل انشغالًا.

إن التعرف على أماكن وجود موارد الحرم الجامعي الأساسية مثل خدمات الطلاب، والمكتبة، وقاعات الطعام، والخدمات الاستشارية والنفسية، سيجعل الأسابيع القليلة الأولى أقل إرهاقًا بكثير.

4. الانخراط مع المجتمع الأكبر

يميل حرم الكليات إلى أن يكون مجتمعات متماسكة. ولكن ما ينساه العديد من الطلاب هو أن كل جامعة محاطة بمجتمع أكبر من السكان على الرغم من أن الكلية قد تكون مجرد منزل مؤقت بالنسبة لك، فلا تخف من الانخراط في المجتمع المحلي أثناء وجودك هناك.

بالإضافة إلى السماح لك بالتعرف على الحرم الجامعي الخاص بك، يعد الأسبوع السابق للفصول الدراسية وقتًا رائعًا لاستكشاف المكان الذي تعيش فيه بشكل عام، خاصة إذا كنت قد انتقلت بعيدًا عن المنزل.



