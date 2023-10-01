تعرف على جامعتك وشارك فى الأنشطة.. 4 طرق لجعل أسبوعك الأول فى الكلية مهمًا

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- Youm7) إذا كنت ستبدأ الدراسة الجامعية ، فربما تشعر ببعض الحيرة والضياع في عالم الجامعة الواسع على عكس المدرسة التي كانت فصولها محدودة ومتابعة المدرسين معك لصيقة. وللتخفيف من شعورك هذا إليك بعض النصائح لما ينبغي أن تفعله في الكلية في الأسبوع الأول وتستثمر هذا الوقت وفقًا لما نشره موقع" bestcolleges" .
طلاب أثناء محاضرة جامعية 1. المشاركة في أنشطة الترحيب بالحرم الجامعي
نظرًا لأن الطلاب ينتقلون إلى الحرم الجامعي لأول مرة، قد تستضيف معظم الكليات فعاليات ترحيبية في الأسبوع الأول من الكلية قبل بدء الدراسة، يعد حضور هذه الأحداث طريقة رائعة للتعرف على تصميم الحرم الجامعي والالتقاء بالناس. يمكنك أيضًا التعرف على ثقافة الحرم الجامعي الخاص بك بشكل أفضل. ماذا يفعل الطلاب الآخرون، ما هي الفصول المفضلة لديهم؟ ما هو تاريخ جامعتك؟
2. إنشاء روتين يومي
قبل أن تصبح متحمسًا للغاية بشأن كل الأشياء الممتعة التي يمكنك القيام بها، تذكر أنه سيكون لديك جدول مزدحم للغاية يتغير بمجرد بدء الفصول الدراسية. يعني بدء الفصول الدراسية التواجد في أماكن مختلفة في أوقات مختلفة على مدار الأسبوع، ولهذا السبب من الأفضل اتباع هذا الروتين بمجرد وصولك.
أولاً، قم بوضع جدول نوم صحي . اذهب إلى النوم واستيقظ في الأوقات المتوقعة منك بمجرد بدء الدراسة. يضمن ذلك حصولك على قدر كافٍ من النوم والوصول إلى فصولك الدراسية المبكرة في الوقت المناسب.
تأكد أيضًا من دمج الأنشطة اليومية الأخرى، مثل ممارسة الرياضة والاتصال بالمنزل، في حياتك اليومية قبل بدء الفصول الدراسية حتى تتمكن من الحصول على فكرة أفضل عن كيفية تناسب هذه الالتزامات مع جدولك الزمني.
طلاب في الجامعة 3. استفد من موارد الطلاب والمعارض
بالإضافة إلى الاستمتاع بجميع الأحداث الممتعة التي يمكنك حضورها في الأسبوع الأول من دراستك الجامعية، يجب عليك التعرف على موارد الحرم الجامعي عندما تكون أنت والحرم الجامعي الخاص بك أقل انشغالًا.
إن التعرف على أماكن وجود موارد الحرم الجامعي الأساسية مثل خدمات الطلاب، والمكتبة، وقاعات الطعام، والخدمات الاستشارية والنفسية، سيجعل الأسابيع القليلة الأولى أقل إرهاقًا بكثير.
4. الانخراط مع المجتمع الأكبر
يميل حرم الكليات إلى أن يكون مجتمعات متماسكة. ولكن ما ينساه العديد من الطلاب هو أن كل جامعة محاطة بمجتمع أكبر من السكان على الرغم من أن الكلية قد تكون مجرد منزل مؤقت بالنسبة لك، فلا تخف من الانخراط في المجتمع المحلي أثناء وجودك هناك.
بالإضافة إلى السماح لك بالتعرف على الحرم الجامعي الخاص بك، يعد الأسبوع السابق للفصول الدراسية وقتًا رائعًا لاستكشاف المكان الذي تعيش فيه بشكل عام، خاصة إذا كنت قد انتقلت بعيدًا عن المنزل.
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