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البورصة: تنفيذ صفقة على شركة المهن الطبية للأدوية بقيمة 18.4 مليون جنيه

10/1/2023 2:24:51 PM
(MENAFN- Youm7) كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقة على شركة المهن الطبية للأدوية خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 472.3 ألف سهم بقيمة 18.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة قروين للتنمية والتصنيع الزراعي بحجم تداول 477.4 ألف سهم بقيمة 13.1 مليون جنيه، وصفقة على شركة أمل مصر للتأجير التمويلي بحجم تداول 52.9 ألف سهم بقيمة 5.3 مليون جنيه.



وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.4 مليون سهم بقيمة 45 مليون جنيه عبر تنفيذ 76 عملية.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر أكتوبر، بتراجع للمؤشرات باستثناء "إيجي إكس 70"، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 1.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.369 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 469.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.12% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.72%، والعرب على 4.16%، واستحوذت المؤسسات على 23.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.27%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 65.6 مليون جنيه، 66.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6 ملايين جنيه، 20.7 مليون جنيه، 82.9 مليون جنيه، 22 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 20054 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 24135 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 8395 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3789 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 5640 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 5597 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 1454 نقطة.







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