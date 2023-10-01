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مصر الجديدة للإسكان تبحث بيع أرض هليوبارك بـ15 مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية

10/1/2023 2:24:48 PM
(MENAFN- Youm7) تعقد الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمي ، يوم السبت المقبل بمقر الشركة برئاسة المهندس محمد عبد المنعم المنشاوى، وبحضور الدكتور سامح السيد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك للنظر في العرض المقدم من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن شراء أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدان بالقاهرة الجديدة عن طريق الاتفاق المباشر بمبلغ وقدره 15 مليار جنيه، تسدد على دفعة واحدة عند التعاقد على أن يستنزل منه القيم الخاصة بمبلغ تعويضات زيادة الارتفاع على دورين إضافيين وتكاليف دفن كابلات الكهرباء الهوائية في طريق السويس إلى كابلات أرضية.

‏كما تنظر ‏الجمعية السماح للدكتور سامح السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
في إبرام عقود المعاوضة، بالإضافة إلى النظر في اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة، وكذا النظر في العلاوة الدورية المقررة للعاملين عن العام المالي 2023.

وقالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في بيان للبورصة إنها تدرس تطوير 400 فدان بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليار جنيه، حيث حققت الشركة ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.


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