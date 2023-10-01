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ابدأ: انطلاق البرنامج التدريبي للمعدات الثقيلة ومبادرة معدتك شركتك

10/1/2023 2:24:46 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ اليوم البرنامج التدريبي الذى تشرف عليه المبادرة الوطنية " ابدأ " ، للتدريب على المعدات الثقيلة بمدينة ٦ أكتوبر التابع لجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء .











كان ذلك استعدادًا لبدء إطلاق مبادرة " معدتك شركتك " بالشراكة مع شركة " بيكو " للمعدات الثقيلة وجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، ومؤسسة حياة كريمة، وكبرى الشركات العاملة في مجال المقاولات والتشييد والبناء.



تعمل مبادرة " معدتك شركتك " على توفير التدريب الفني التخصصي للفئات المستهدفة من قرى ومراكز حياة كريمة على قيادة وصيانة اللوادر ذات العجل من إنتاج شركة بيكو داخل مراكز التدريب التابعة لجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء.









جاء ذلك بالإضافة إلى توفير التدريب التثقيفي والمالي والقانوني للمتدربين بواسطة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمتدربين.









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