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تعرف على مقدمى الورش الفنية المصاحبة لمهرجان نوادي المسرح في دورته الثلاثين

10/1/2023 2:24:39 PM
(MENAFN- Youm7) انطلقت فعاليات الدورة الثلاثين من المهرجان الختامي لنوادى المسرح ، والتي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بقصر ثقافة روض الفرج، خلال الفترة من 30 من سبتمبر الحالى حتى 15 أكتوبر المقبل، وتحمل الدورة اسم المسرحى الكبير محمد أبو العلا السلامونى.



كما سيتم إقامة ورش مجانية طوال أيام المهرجان عن الفلسفة النوعية لعروض نوادى المسرح، تحت عنوان "البنية الدرامي المغاير في عروض نوادى المسرح نصا وصورة"، يقدم تلك الورش مجموعة من المدربين المتخصصين الكبار منهم دكتور حازم شبل، المؤلف سعيد حجاج، المخرج السعيد منسي، المؤلف سامح عثمان، المخرج شاذلى فرح.







ورش مهرجان نوادي المسرح فى دورته الثلاثين




يذكر أن المهرجان الذي تنظمه الإدارة العامة للمسرح بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، يشارك به 27 عرضا لفرق نوادي المسرح بقصور الثقافة، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين، وتتكون لجنة التحكيم من الدكتور أحمد مجاهد رئيسا، والدكتور صبحي السيد، والمخرج ناصر عبد المنعم، والموسيقار الدكتور طارق مهران، والمخرج عادل حسان، والمخرج محمد طايع مديرا ومقررا.



ويقيم المهرجان هذا العام مجموعة من الندوات والتى تعقب كل عرضا مسرحيا يديرها نخبة كبيرة من المسرحيين منهم محمد زعيمة، المخرج حمدى حسين، المخرج السعيد منسي، محمد الشافعى، المخرج محمد صابر، الناقد عبد الناصر حنفى، الكاتب سعيد حجاج، الكاتب سامح عثمان، الناقد أحمد خميس، الناقد محمود حامد،
والمخرج شاذلى فرح.



عروض المهرجان

وفي الأول من أكتوبر يقدم عرض "المعرض" إخراج سيف الدين محمد لفرقة قصر ثقافة الجيزة، يعقبه عرض "مطر صيف" دراما تورج محمد سعيد وإخراج أحمد سليمان، لفرقة مركز الجيزة الثقافي.



ويوم 2 أكتوبر تقدم فرقة مركز الجيزة الثقافي عرضين الأول بعنوان "حداد قمري" تأليف على عبدالرحمن الزيدى، دراما تورج أحمد عصام ونور عفيفي وإخراج فاطيمة محمد، والعرض الثاني "من القاتل" إعداد محمد سعيد وإخراج عمر محمد عبد العزيز.



وتقدم فرقة المنوفية المسرحية يوم 3 أكتوبر عرض "سجن النسا" تأليف فتحية العسال وإخراج ساندرا سامح، كما تقدم فرقة دمنهور مسرحية "القطة العامية" تأليف سامح عثمان وإخراج جابر نصار.



ويشهد يوم 5 أكتوبر تقديم فرقة دمنهور المسرحية عرضين، الأول بعنوان "آخر مرمى البصر" تأليف معتز بالله عجمى وإخراج إسلام الرومي، والعرض الثاني "باذنجان" تأليف وإخراج أحمد الحرفة.



ويقدم يوم 6 أكتوبر عرض "خلل قاطع" لفرقة الأنفوشي، تأليف سلوى طارق وإخراج أسامة سعد، إلى جانب عرض آخر بعنوان "آخر الشارع" تأليف مؤمن عبده وإخراج محمد نجله. أما فى يوم 7 أكتوبر فتقام مسرحية "الوردة والتاج" لفرقة الأنفوشي إعداد عبد السلام السويفى وإخراج محمد أشرف، يعقبه عرض آخر لفرقة أسوان بعنوان "غرفة بلا مخرج" تأليف محمد عويس وإخراج أحمد عبد الرحمن.



وفي يوم 8 أكتوبر تقدم فرقة أسيوط المسرحية عرض "صندوق سوناتا" تأليف مروة فاروق وإخراج مادونا هاني، كما تقدم فرقة ملوي المسرحية عرض "جسر آرتا" للمؤلف جورج ثيوتوكا وإخراج وائل مجدي، ويوم 9 أكتوبر فتقدم فرقة السويس مسرحية "حريم النار" تأليف شاذلي فرح وإخراج حنان بدوي، يعقبه عرض آخر لفرقة الإسماعيلية المسرحية بعنوان "اليوم الأخير" تأليف محمود جمال الحديني وإخراج محمد سالم.



وتستمر العروض يوم 10 أكتوبر بتقديم فرقة دمياط الجديدة مسرحية "فندق العلمين" للمؤلف إيريك إيمانول وإخراج عمرو الزغبى، يعقبه عرض أخر لفرقة بورسعيد بعنوان "أينولا" تأليف عيسى جمال وإخراج بيشوى عماد.



كما يقدم يوم 11 أكتوبر عرض لفرقة الأنفوشى المسرحية، الأول بعنوان "مسافر ليل" تأليف صلاح عبدالصبور وإخراج أحمد علاء، وآخر بعنوان "أحفاد دافنيشى" تأليف جان جيانيه وإخراج محمد بهجت.



ويوم 12 أكتوبر تقدم فرقة المنصورة مسرحية "أون آير" تأليف شادى السعيد وإخراج حسن العراقى، يعقبه عرض آخر بعنوان "فتوات بولاق" تأليف نجيب محفوظ وإخراج أحمد عمارة لفرقة كفر الشيخ المسرحية. أما يوم
13 أكتوبر تقدم فرقة طنطا مسرحية "رصد خان" تأليف محمد علي إبراهيم وإخراج محمود فايد، يعقبه عرض آخر لفرقة غزل المحلة بعنوان "الأبواق والتوت البرى" تأليف داريوفر وإعداد محمد رأفت وإخراج محمد رأفت.



ويشهد اليوم قبل الأخير 14 أكتوبر تقديم فرقة كفر الشيخ مسرحية "دراما الشحاذين" تأليف بدر محارب وإخراج أحمد كمال، يليه عرض مسرحى آخر لفرقة الزقازيق بعنوان "نور" تأليف أنس النيلى وإخراج عصام إيهاب.



وتختتم الفعاليات يوم 15 أكتوبر، ويقام حفل ختام المهرجان وإعلان التوصيات وتوزيع الجوائز.







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