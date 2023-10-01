تعرف على مقدمى الورش الفنية المصاحبة لمهرجان نوادي المسرح في دورته الثلاثين

(MENAFN
- Youm7) انطلقت فعاليات الدورة الثلاثين من المهرجان الختامي لنوادى المسرح ، والتي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بقصر ثقافة روض الفرج، خلال الفترة من 30 من سبتمبر الحالى حتى 15 أكتوبر المقبل، وتحمل الدورة اسم المسرحى الكبير محمد أبو العلا السلامونى.
كما سيتم إقامة ورش مجانية طوال أيام المهرجان عن الفلسفة النوعية لعروض نوادى المسرح، تحت عنوان "البنية الدرامي المغاير في عروض نوادى المسرح نصا وصورة"، يقدم تلك الورش مجموعة من المدربين المتخصصين الكبار منهم دكتور حازم شبل، المؤلف سعيد حجاج، المخرج السعيد منسي، المؤلف سامح عثمان، المخرج شاذلى فرح.
ورش مهرجان نوادي المسرح فى دورته الثلاثين
يذكر أن المهرجان الذي تنظمه الإدارة العامة للمسرح بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، يشارك به 27 عرضا لفرق نوادي المسرح بقصور الثقافة، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين، وتتكون لجنة التحكيم من الدكتور أحمد مجاهد رئيسا، والدكتور صبحي السيد، والمخرج ناصر عبد المنعم، والموسيقار الدكتور طارق مهران، والمخرج عادل حسان، والمخرج محمد طايع مديرا ومقررا.
ويقيم المهرجان هذا العام مجموعة من الندوات والتى تعقب كل عرضا مسرحيا يديرها نخبة كبيرة من المسرحيين منهم محمد زعيمة، المخرج حمدى حسين، المخرج السعيد منسي، محمد الشافعى، المخرج محمد صابر، الناقد عبد الناصر حنفى، الكاتب سعيد حجاج، الكاتب سامح عثمان، الناقد أحمد خميس، الناقد محمود حامد،
والمخرج شاذلى فرح.
عروض المهرجان
وفي الأول من أكتوبر يقدم عرض "المعرض" إخراج سيف الدين محمد لفرقة قصر ثقافة الجيزة، يعقبه عرض "مطر صيف" دراما تورج محمد سعيد وإخراج أحمد سليمان، لفرقة مركز الجيزة الثقافي.
ويوم 2 أكتوبر تقدم فرقة مركز الجيزة الثقافي عرضين الأول بعنوان "حداد قمري" تأليف على عبدالرحمن الزيدى، دراما تورج أحمد عصام ونور عفيفي وإخراج فاطيمة محمد، والعرض الثاني "من القاتل" إعداد محمد سعيد وإخراج عمر محمد عبد العزيز.
وتقدم فرقة المنوفية المسرحية يوم 3 أكتوبر عرض "سجن النسا" تأليف فتحية العسال وإخراج ساندرا سامح، كما تقدم فرقة دمنهور مسرحية "القطة العامية" تأليف سامح عثمان وإخراج جابر نصار.
ويشهد يوم 5 أكتوبر تقديم فرقة دمنهور المسرحية عرضين، الأول بعنوان "آخر مرمى البصر" تأليف معتز بالله عجمى وإخراج إسلام الرومي، والعرض الثاني "باذنجان" تأليف وإخراج أحمد الحرفة.
ويقدم يوم 6 أكتوبر عرض "خلل قاطع" لفرقة الأنفوشي، تأليف سلوى طارق وإخراج أسامة سعد، إلى جانب عرض آخر بعنوان "آخر الشارع" تأليف مؤمن عبده وإخراج محمد نجله. أما فى يوم 7 أكتوبر فتقام مسرحية "الوردة والتاج" لفرقة الأنفوشي إعداد عبد السلام السويفى وإخراج محمد أشرف، يعقبه عرض آخر لفرقة أسوان بعنوان "غرفة بلا مخرج" تأليف محمد عويس وإخراج أحمد عبد الرحمن.
وفي يوم 8 أكتوبر تقدم فرقة أسيوط المسرحية عرض "صندوق سوناتا" تأليف مروة فاروق وإخراج مادونا هاني، كما تقدم فرقة ملوي المسرحية عرض "جسر آرتا" للمؤلف جورج ثيوتوكا وإخراج وائل مجدي، ويوم 9 أكتوبر فتقدم فرقة السويس مسرحية "حريم النار" تأليف شاذلي فرح وإخراج حنان بدوي، يعقبه عرض آخر لفرقة الإسماعيلية المسرحية بعنوان "اليوم الأخير" تأليف محمود جمال الحديني وإخراج محمد سالم.
وتستمر العروض يوم 10 أكتوبر بتقديم فرقة دمياط الجديدة مسرحية "فندق العلمين" للمؤلف إيريك إيمانول وإخراج عمرو الزغبى، يعقبه عرض أخر لفرقة بورسعيد بعنوان "أينولا" تأليف عيسى جمال وإخراج بيشوى عماد.
كما يقدم يوم 11 أكتوبر عرض لفرقة الأنفوشى المسرحية، الأول بعنوان "مسافر ليل" تأليف صلاح عبدالصبور وإخراج أحمد علاء، وآخر بعنوان "أحفاد دافنيشى" تأليف جان جيانيه وإخراج محمد بهجت.
ويوم 12 أكتوبر تقدم فرقة المنصورة مسرحية "أون آير" تأليف شادى السعيد وإخراج حسن العراقى، يعقبه عرض آخر بعنوان "فتوات بولاق" تأليف نجيب محفوظ وإخراج أحمد عمارة لفرقة كفر الشيخ المسرحية. أما يوم
13 أكتوبر تقدم فرقة طنطا مسرحية "رصد خان" تأليف محمد علي إبراهيم وإخراج محمود فايد، يعقبه عرض آخر لفرقة غزل المحلة بعنوان "الأبواق والتوت البرى" تأليف داريوفر وإعداد محمد رأفت وإخراج محمد رأفت.
ويشهد اليوم قبل الأخير 14 أكتوبر تقديم فرقة كفر الشيخ مسرحية "دراما الشحاذين" تأليف بدر محارب وإخراج أحمد كمال، يليه عرض مسرحى آخر لفرقة الزقازيق بعنوان "نور" تأليف أنس النيلى وإخراج عصام إيهاب.
وتختتم الفعاليات يوم 15 أكتوبر، ويقام حفل ختام المهرجان وإعلان التوصيات وتوزيع الجوائز.
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