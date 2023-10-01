سيد درويش يحمل اسم الدورة الجديدة من مهرجان الحرية المسرحي بالإسكندرية

(MENAFN
- Youm7) أعلن مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافي ، انطلاق استمارة المشاركة بمهرجان الحرية المسرحي، إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمركز الحرية للإبداع في الإسكندرية، وستنطلق الدورة التاسعة للمهرجان، في الفترة من 10 نوفمبر حتى 17 نوفمبر 2023.
وتقام فعاليات المهرجان على خشبة مسرح مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية، وهذه الدورة مهداة لفنان الشعب سيد درويش، يأتي ذلك تزامنا مع الذكرى المئوية على رحيل الموسيقار سيد درويش، الذي رحل فى 15 سبتمبر عام 1923، إذ يعد مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي، لقب بـ «فنان الشعب».
وينظم المهرجان بتمويل من صندوق التنمية الثقافية؛ كما يعتمد تنظيم المهرجان على موظفي مركز الحرية للإبداع، وتحت إدارة الدكتورة ايناس دياب مدير المركز والمخرج المسرحي محمد مرسي ابراهيم رئيس المهرجان ومدير فرقة الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، ويترأس المهرجان شرفيًا الفنانة سميرة عبدالعزيز، ويديره الفنان محمد شحاتة.
وحدد المهرجان الشروط الواجب توافرها في العروض المشاركة، وهي:
- ألا يكون العرض شارك في أي دورة من الدورات السابقة في المهرجان.
- أن يتناسب العرض جغرافيًا مع إمكانات المسرح، ويجتاز قبول لجنة المشاهدة.
- ضرورة أن يتحمل مخرج العرض كل الأمور الخاصة بقانونية العمل من حقوق خاصة بالعاملين في العرض، وحقوق الملكية الفكرية والمصنفات الفنية وصحة البيانات المذكورة في استمارة المشاركة.
- يحق لإدارة المركز والمهرجان استبعاد العروض المخالفة لنظام ولائحة المهرجان والمركز.
- تفحص لجنة المشاهدة العروض المقدمة في الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر 2023 وفقًا لاختيار صناع العرض، إما عن طريق لينك العرض بجودة عالية أو عن طريق بروفة نهائية كاملة.
مهرجان الحرية المسرحى
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