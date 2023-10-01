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سيد درويش يحمل اسم الدورة الجديدة من مهرجان الحرية المسرحي بالإسكندرية

10/1/2023 2:24:36 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافي ، انطلاق استمارة المشاركة بمهرجان الحرية المسرحي، إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمركز الحرية للإبداع في الإسكندرية، وستنطلق الدورة التاسعة للمهرجان، في الفترة من 10 نوفمبر حتى 17 نوفمبر 2023.
وتقام فعاليات المهرجان على خشبة مسرح مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية، وهذه الدورة مهداة لفنان الشعب سيد درويش، يأتي ذلك تزامنا مع الذكرى المئوية على رحيل الموسيقار سيد درويش، الذي رحل فى 15 سبتمبر عام 1923، إذ يعد مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي، لقب بـ «فنان الشعب».
وينظم المهرجان بتمويل من صندوق التنمية الثقافية؛ كما يعتمد تنظيم المهرجان على موظفي مركز الحرية للإبداع، وتحت إدارة الدكتورة ايناس دياب مدير المركز والمخرج المسرحي محمد مرسي ابراهيم رئيس المهرجان ومدير فرقة الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، ويترأس المهرجان شرفيًا الفنانة سميرة عبدالعزيز، ويديره الفنان محمد شحاتة.
وحدد المهرجان الشروط الواجب توافرها في العروض المشاركة، وهي:
- ألا يكون العرض شارك في أي دورة من الدورات السابقة في المهرجان.
- أن يتناسب العرض جغرافيًا مع إمكانات المسرح، ويجتاز قبول لجنة المشاهدة.
- ضرورة أن يتحمل مخرج العرض كل الأمور الخاصة بقانونية العمل من حقوق خاصة بالعاملين في العرض، وحقوق الملكية الفكرية والمصنفات الفنية وصحة البيانات المذكورة في استمارة المشاركة.
- يحق لإدارة المركز والمهرجان استبعاد العروض المخالفة لنظام ولائحة المهرجان والمركز.
- تفحص لجنة المشاهدة العروض المقدمة في الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر 2023 وفقًا لاختيار صناع العرض، إما عن طريق لينك العرض بجودة عالية أو عن طريق بروفة نهائية كاملة.



مهرجان الحرية المسرحى



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