MENAFN - Youm7) خالد خليفة.. فارس الرواية السورية .. لم يكن كاتبا سوريا عاديا حققت رواياته بعض الإنجازات فى ساحة الأدب، بل كان كاتبا حمل قلمه هم وطنه، وآمن بقضيته ومبادئه مهما كلفه الأمر، وإلى جانب ذلك، كان إنسانا أحبه كل من حالفه الحظ والتقى به.

ولد خالد خليفة في حلب عام 1964، وتخرج في كلية الحقوق عام 1988، وكان عضوا في المنتدى الأدبي فى الجامعة، وهى الفترة التى كتب فيها الشعر، وكتب أعمالا درامية، وبعض الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة والطويلة مثل فيلم "باب المقام"، كما أسس مع أصدقاءه في جامعة حلب مجلة ألف.

أول رواية صدرت له، هى "حارس الخديعة"، فى عام 1993، بينما صدرت روايته الثانية فى عام 2000 بعنوان "دفاتر القرباط"، أما روايته الثالثة وهى "مديح الكراهية" فصدرت عام 2008، والتى جذبت اهتمام وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، وترجمت إلى العديد من اللغات.

وفى عام 2013، كان خالد خليفة على موعد مع الأضواء، حينما نالت روايته "لا سكاكسن فى مطابخ هذه المدينة" وسام نجيب محفوظ للأدب، وهي من أرفع الأوسمة الأدبية في العالم العربي، وفى عام 2016، صدرت رائعته "الموت عمل شاق"، وبعدها صدرت روايته "لم يُصلِّ عليهم أحد" فى عام 2019، والتى احتفت بها وسائل الإعلام الأجنبية مؤخرا، وقبل رحيله بأشهر، وتحديدا فى نوفمبر الماضى، صدر له كتاب بعنوان "نسر على الطاولة المجاورة" وهو كتاب سيرة ذاتية.

خالد خليفة الذى درس القانون وتخرج في كلية الحقوق، يمكننا أن نلقبه بـ فارس الرواية السورية، فالرواية كانت أشبه بساحة المواجهة لديه، فمن خلال كان يعبر عن موقفه السياسى من القضايا والحقوق الإنسانية دون أية مواربة، وظل حتى آخر أيام حياته يحمل همه سوريا، ويبكى على طفولته الضائعة.