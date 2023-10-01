الألغاز التاريخية.. أين توجد مقبرة أعظم زعيم في العالم القديم؟

MENAFN - Youm7) هناك بعض الألغاز التاريخي لا يتم حلها أبدًا، وفي بعض الأحيان، يكون ذلك بسبب فقدان المواد المحفورة ذات الصلة أو تدمير موقع أثري، إن عدم وجود إجابات يجعل هذه الألغاز أكثر إثارة للاهتمام. هنا، يلقي موقع Live Science نظرة على أين توجد مقبرة الإسكندر الأكبر؟.

بحلول سن الثانية والثلاثين، كان الإسكندر الأكبر قد اجتاح آسيا، وغزا المنطقة من البلقان إلى باكستان وحكم أكبر إمبراطورية في العالم القديم، ثم مات عام 323 قبل الميلاد، وسقطت إمبراطوريته مثل هدم بيت من ورق.

وقد أصيب الحاكم بمرض في بابل (العراق الآن، وتشير الوثائق التاريخية إلى أن أحد جنرالاته أعاد جثته إلى مصر القديمة بعد عامين وأن جثته كانت محفوظة في مدينة ممفيس بينما تم بناء قبر له في الإسكندرية.

ومع ذلك، لا أحد يعرف بالضبط أين يقع هذا القبر الشهير. ورجح البعض أنها غرقت تحت الأمواج، لأنها بنيت في "منطقة القصور" المغمورة الآن، إذا كان الأمر كذلك، فربما يكون قد تم تدميره الآن بواسطة القوى البشرية والطبيعية على حد سواء منذ آلاف السنين، كما قال الخبراء سابقًا لـ Live Science.



وحتى لو تم العثور عليه في نهاية المطاف، فمن المحتمل أن يكون هناك عدد قليل من العلامات المميزة التي تثبت أن القبر ينتمي إلى أعظم زعيم في العالم القديم، وقال الخبراء إن المؤرخين الذين وصفوا بناء المقبرة لم يتركوا سوى القليل من الوصف المادي، لذلك سيحتاج الباحثون إلى نقش سليم للعثور عليه.