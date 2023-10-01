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تلسكوب إقليدس يواجه مشكلة في نظام التوجيه بعد أشهر من إطلاقه

10/1/2023 2:24:26 PM
(MENAFN- Youm7) يواجه تلسكوب إقليدس الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، والذي تم إطلاقه في يوليو من هذا العام للتحقيق في ألغاز المادة المظلمة والطاقة المظلمة، مشكلات أثناء مرحلة التشغيل، ذلك على الرغم من أن صور المعايرة المبكرة بدت جيدة، إلا أنه منذ ذلك الحين واجه التلسكوب مشاكل مع الأداة التي تساعده في تحديد موضعه عن طريق التثبيت على نجوم معينة، تسمى مستشعر التوجيه الدقيق.



وفشل مستشعر التوجيه الدقيق بشكل متقطع في التثبيت على النجوم، مما يجعل من الصعب توجيه التلسكوب في الاتجاه الصحيح.



عند العمل بشكل صحيح، تنتقل البيانات من مستشعر التوجيه الدقيق إلى نظام التحكم في اتجاه المركبة الفضائية ومدارها، مما يبقيها في الاتجاه الصحيح، نظرًا لأن هذا لم يكن يعمل على النحو المنشود، فقد تم تمديد مرحلة تشغيل التلسكوب حتى تتمكن الفرق من التحقيق في المشكلة، حسبما نقلت Digitartlends.



وقال مدير عمليات إقليدس أندرياس رودولف في بيان " التوجيه الجيد لإقليدس يثير قلقنا جميعًا، لقد كانت الفرق في القلب الفني لوكالة الفضاء الأوروبية (ESTEC)، ومركز التحكم في المهمة (ESOC)، ومركز علم الفلك (ESAC)، والصناعة تعمل ليل نهار، بلا كلل لعدة أشهر، ولا أستطيع أن أشكرهم بما فيه الكفاية على تصميمهم على حل المشكلة، "الاختبارات الأولية تبدو جيدة. لقد وجدنا العديد من النجوم في جميع اختباراتنا، وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه الاحتفال وهناك حاجة إلى مزيد من الملاحظات، إلا أن العلامات مشجعة للغاية."



أنشأت الفرق برنامجًا محدثًا لمعالجة المشكلة، وعمل إصلاح البرنامج على نسخة تجريبية من المركبة الفضائية والتي يتم الاحتفاظ بها تحت مراقبة المهمة. تم إرسال التحديث إلى التلسكوب أيضًا، وستقوم الفرق باختبار التلسكوب لمعرفة ما إذا كان يساعد في حل المشكلة.



وقال جوزيبي راكا، مدير مشروع إقليدس: "من الواضح أن هذا هو المكان الذي سيكون لدينا فيه الاختبار الحقيقي للحقيقة، حيث أن الصور العلمية فقط هي التي يمكن أن تزودنا باليقين المطلق بأن تأشير إقليدس يعمل بشكل جيد"، "كل الأدلة تجعلنا متفائلين للغاية"." سنستمر في إبقاء أصابعنا متقاطعة بإحكام، ولكن إعادة تشغيل مرحلة التحقق من الأداء تقترب كل يوم."









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