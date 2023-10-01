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كيف ستكون أطول رحلة استكشافية منفردة في العالم عبر القطب الجنوبى؟

10/1/2023 2:24:26 PM
(MENAFN- Youm7) سيبدأ سام كوكس، 34 عامًا، من ديفون، رحلة تزيد طولها عن 1200 ميل (2000 كيلومتر) في محاولة لإكمال أطول عبور منفرد للقارة القطبية الجنوبية في نوفمبر، حيث خطط سام لرحلة استكشافية قياسية عبر 5.5 مليون ميل مربع من البرية القاحلة المتجمدة.









وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيذهب سام بمفرده تمامًا وبدون أي معدات تتجاوز ما يستطيع حمله بنفسه، سيتزلج سام في درجات حرارة باردة تصل إلى -50 درجة مئوية على طول طريق أطول بـ 310 أميال (500 كم) من أي شيء تم تجربته، وبدءًا من ساحل جزيرة بيركنر، سيسافر سام إلى القطب الجنوبي ثم إلى الساحل البعيد للقارة عند نهر ريدي الجليدي عبر رف روس الجليدي.



إذا أكمل الرحلة، فسيدخل سام في كتب الأرقام القياسية جنبًا إلى جنب مع أعظم الأسماء في استكشاف القطب الجنوبي بما في ذلك إرنست شاكلتون، ودوجلاس موسون، ولو رود.



وقال سام: "لقد انتهى الموسم للتو، وكانت الظروف سيئة للغاية، لذلك كان الناس يكافحون حقًا لقطع المسافات التي يحتاجون إليها"، مضيفا "إذا اضطررت إلى أخذ يوم إجازة، فيجب أن أقطع مسافة 25 كيلومترًا على مدار 75 يومًا، وكل ذلك يتراكم وما يبدأ بمسافة 500 متر إضافية يوميًا يتحول إلى كيلومتر إضافي ثم يتحول إلى كيلومترين إضافيين يوميًا".



وقال سام: "يتعلق الأمر بالبناء بمستوى أقل كثافة وطول أطول لتطوير القدرة على التحمل القلب والأوعية الدموية لتمكين نفسي من الذهاب أبعد قليلاً، وأطول قليلاً، وأسرع قليلاً"، مضيفا "بعد 13 عامًا في مشاة البحرية، يقول سام بكل تواضع أنه يتمتع بمستوى لائق من اللياقة البدنية".



تضمنت الاستعدادات الإضافية العمل على تدريبات التحمل منخفضة الكثافة، وزيادة الوزن للرحلة، بالإضافة إلى القيام بعدد من الرحلات الاستكشافية التدريبية أو الأقصر.



يعمل سام أيضًا مع الدكتور بارني وينرايت، وهو متخصص في رياضة التحمل وزميل أبحاث كبير في جامعة ليدز بيكيت، للتأكد من أنه على مستوى التحدي.



يقول الدكتور وينرايت إن أحد الاختلافات الكبيرة بين ما يحتاج سام ليكون جاهزًا له وما قد يحتاجه الرياضي العادي هو مستوى إنتاج الطاقة المطلوب، حيث أكد سام "سأحتاج إلى تناول 7600 سعرة حرارية يوميًا لتزويدي بالطاقة خلال رحلة الـ 1240 ميلًا في ظروف -50 درجة مئوية".









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