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تلسكوب هابل يلتقط سديمًا خريفيا متوهجا من النجوم الشابة

10/1/2023 2:24:25 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت صورة جديدة التقطها تلسكوب هابل الفضائي ، عن سديم بألوان الخريف وذلك في نصف الكرة الشمالي، حيث يُظهر جزءًا من سديم يُسمى Westerhout 5، ويقع على بعد 7000 سنة ضوئية ويُعرف أيضًا باسم سديم الروح.



والسديم انبعاثي، تنشأ ألوانه وأشكاله عن الغاز الذي أصبح متأينًا بواسطة ضوء النجوم، وعندما تولد النجوم الضخمة جدًا وتطلق عواصف كبيرة من الإشعاع وتيارات من الجسيمات تسمى الرياح النجمية، فإن هذه الرياح تضرب المواد القريبة مما يمنع المزيد من النجوم من التشكل بالقرب من بعضها البعض.





السديم


يخلق هذا الأمر تجاويف داخل السديم، وبين هذه التجاويف يتم دفع المزيد من الغاز معًا، ومن ثم يمكن أن يتشكل المزيد من النجوم في هذه المناطق الأكثر كثافة.



إحدى الميزات الجديرة بالملاحظة في هذه الصورة هي المنطقة المظلمة في الجزء الأوسط العلوي، وهي عبارة عن جسم يسمى الكرة الغازية المتبخرة الحرة (frEGG).



هذا الجيب الكثيف من الغاز أكثر مقاومة للإشعاع الذي يؤين الغاز المحيط به، مما يخلق ما يشبه "البيضة" التي يمكن أن تولد منها نجوم جديدة.



المثال الأكثر شهرة لـ EGGs موجود في صورة أعمدة الخلق الشهيرة، التي التقطها هابل أيضًا، والتي وجدت هذه الجيوب من الغاز الأكثر كثافة والتي ظهرت على شكل نتوءات على أعمدة السديم.



في هذه الصورة، تعتبر بيضات البيض من النوع الذي يسمى بالطفو الحر لأنها غير مرتبطة ببنية معينة، ولكن لها شكل يمكن التعرف عليه يشبه الشرغوف برأس وذيل.

وفي نهاية المطاف، قد تحتضن جيوب الغاز هذه نجومًا جديدة مع زيادة الكثافة في المنطقة المحيطة بها وتصبح أكثر سخونة، مما يسمح للنجم الأولي بالتشكل في الداخل.







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