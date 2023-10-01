Sunday, 01 October 2023 11:28 GMT

جرائم بالذكاء الاصطناعى.. سجن كورى بعد تزييف صور جنسية للقُصّر

10/1/2023 2:24:23 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت صحيفة كوريا هيرالد نقلاً عن وسائل إعلام محلية أنه تم سجن رجل كوري جنوبي لاستخدامه أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور جنسية صريحة للأطفال، واتُهم الرجل الذي لم يذكر اسمه، وهو في الأربعينيات من عمره، بانتهاك قانون حماية الأطفال والشباب وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف، وذلك بحسب موقع businessinsider الأمريكى.



وقال مكتب المدعي العام لشبكة CNN إن الرجل استخدم برنامج الذكاء الاصطناعي لإنشاء حوالي 360 صورة جنسية، وقد قضت المحكمة بأنها واقعية بما يكفي لتتمكن من رفض ادعاءات الدفاع بأنها لا يمكن اعتبارها ذات طابع جنسي، وذكرت صحيفة كوريا هيرالد أن الأمر استغلالي.



وقال مكتب المدعي العام لشبكة CNN إن قرار المحكمة أظهر أن الصور المزيفة ولكن الواقعية للقاصرين التي تم إنشاؤها باستخدام تكنولوجيا "عالية المستوى" يمكن اعتبارها محتوى مسيء جنسيًا، وفي وقت سابق من هذا الشهر، اهتزت بلدة صغيرة في إسبانيا بسبب إنشاء وتوزيع صور عارية لفتيات صغيرات تم إنتاجها بواسطة الذكاء الاصطناعي في العديد من مدارسها.



وتم التعرف على أكثر من 20 فتاة تتراوح أعمارهن بين 11 و17 سنة كضحايا في بلدة ألمندراليجو، في منطقة إكستريمادورا الغربية، وتعد تقنية Deepfake هي المكان الذي يتم فيه استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو أو صوت أو صور جديدة وواقعية لتصوير شيء لم يحدث بالفعل.



وتتمتع هذه التكنولوجيا بماضٍ غامض، وكثيرًا ما تُستخدم لإنشاء مواد إباحية بدون موافقة، كما حذر إعلان الخدمة العامة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في يونيو 2023،



وقالت الوكالة: "يواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي تلقي تقارير من الضحايا، بما في ذلك الأطفال القصر والبالغين غير الموافقين، الذين تم تغيير صورهم أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى محتوى فاضح"، مضيفة أن هذا المحتوى غالبًا ما "يتم تداوله علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإباحية". لغرض مضايقة الضحايا أو مخططات الابتزاز الجنسي."









MENAFN01102023000132011024ID1107171962

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث