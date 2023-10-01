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ما هى أطول مدة قضاها شخص فى الفضاء؟.. تفاصيل الرحلة

10/1/2023 2:24:11 PM
(MENAFN- Youm7) سجل رائد فضاء ناسا "فرانك روبيو" هذا الأسبوع رقمًا قياسيًا أمريكيًا لأطول رحلة فضائية مستمرة، حيث سجل 371 يومًا في المدار، ودار روبيو حول كوكبنا 5936 مرة وسافر ما يعادل 328 رحلة إلى القمر، لكن من صاحب أطول مدة في الفضاء على الإطلاق.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الرقم القياسي الأمريكي الذي سجله روبيو هو في الواقع ثالث أطول وقت يقضيه الإنسان في الفضاء على الإطلاق، حيث حصل على المراكز الأولى رائدا فضاء روسيان.



ولعل الرقم القياسي لأطول رحلة فضائية مستمرة لا يزال يحمله فاليري بولياكوف الذي عاش على متن محطة مير الفضائية في الفترة ما بين 8 يناير 1994 و22 مارس 1995.



عندما عاد بولياكوف إلى الأرض بعد 437 يومًا و17 ساعة و38 دقيقة، كان قد سافر ما يقرب من 187 مليون ميل وقام بـ 7075 دورة حول الأرض.

ولد بولياكوف في 24 أبريل 1942 في بلدة تولا في قلب روسيا على بعد 110 أميال جنوب موسكو، وكان اسمه في الأصل فاليري إيفانوفيتش كورشونوف، وفي سن الخامسة عشرة غير اسمه تكريماً لزوج والدته بالتبني.



كما أنه مثل فرانك روبيو، كان بولياكوف طبيبا مدربا، وخلال أواخر الثمانينات من القرن الماضي، لم تكن آثار التعرض الطويل الأمد للجاذبية الصغرى مفهومة إلا قليلاً، حتى مع تزايد فترات الطيران، لذلك، تطوع بولياكوف في عام 1993 في مهمة لاختبار كيفية تفاعل جسم الإنسان مع رحلات الفضاء الطويلة استعدادًا لمهمة افتراضية إلى المريخ.



كما أنه عند هبوطه على الأرض، رفض أن يتم إخراجه من الكبسولة كما هو الحال مع معظم الأشخاص، لإثبات أن البشر سيكونون قادرين على العمل على المريخ حتى بعد رحلة طويلة.











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