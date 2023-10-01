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تخصيص مرفأ للقنفذة

10/1/2023 2:23:14 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة أنهى تخصيص وإصدار صكوك تملك باسم الوزارة لمرفأ الصيادين بمحافظة القنفذة. وذلك بعد أن تم رفعه مساحيًا من قبل مساحي إدارة الأراضي والمساحة بفرع منطقة مكة المكرمة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، أن المرفأ بمساحة (94.199.94) م2، والهدف من تخصيصه هو تطوير المرفأ واستثماره بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن المعيدي، أن المرفأ يخدم فئة كبيرة من الصيادين، ويحتوي على بنية تحتية وخدمات متكاملة. إضافة إلى مبانٍ لمكتب الوزارة بمساحة 1088م2، ومبنى لحرس الحدود المكون من دورين، وسوق للأسماك بمساحة 19606م2.

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