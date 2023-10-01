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إزالة عشوائيات محمية الإمام

10/1/2023 2:23:13 PM
(MENAFN- Al Watan) أزالت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية 60 موقعًا من المخيمات العشوائية الواقعة بين طريق ((رماح - الرياض)) شرقا وطريق البويب غربا.
وأفادت الهيئة بأن أعمال الإزالة أتت لمعالجة الآثار السلبية الضارة على البيئة، والمشوّهة بصريًا، لتأتي بعد ذلك مرحلة إعادة تأهيل التربة، ومساواة الحواجز الترابية، وإرجاعها إلى وضعها الطبيعي.
وشددت الهيئة على منع إقامة المخميات والإنشاءات داخل نطاق محميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد والملك خالد الملكيتين، مبينةً أن فرق الرقابة البيئية تتابع بشكل مستمر جميع النشاطات داخل حدود المحميات التابعة للهيئة، وسيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بحق المخالفين، وداعيةً إلى ضرورة الالتزام بكل الأنظمة البيئية، والتعامل الأمثل مع جميع مكوناتها، لضمان استدامتها والاستفادة من مواردها.

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