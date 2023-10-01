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وزارة الصناعة: لا ترخيص للمركبات الجديدة دون كفالة خطية

10/1/2023 2:22:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد مدير حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الدكتور معتصم الجالودي، أنه لا يمكن مخالفة قرار مجلس الوزراء المتضمن الزام تقديم كفالات على السيارات الجديدة.
وقال الجالودي، لـ“هلا أخبار”، اليوم الأحد، إن ذلك يعود لعدم القدرة على ترخيص السيارات الجديدة دون كفالة خطية تكون متوفرة لدى دائرة الترخيص، بعد دخول قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ اليوم الأحد.
وبين أن هنالك منصة إلكترونية (انقر هنا )، مرتبطة بين وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك الأردنية، ودائرة الترخيص في مديرية الأمن العام، لبيان تفاصيل الكفالة المقدمة على السيارة الجديدة المنوي التخليص عليها جمركيا، ودخولها السوق المحلي بعد استكمال إجراءات الترخيص.
وأوضح أنه بعد إنهاء عملية فحص المركبة وإخضاعها للكفالة من قبل المركز المعتمد، تعود الكفالة إلكترونيا إلى التاجر وتقوم وزارة الصناعة والتجارة بإرسالها إلكترونياً إلى دائرة الجمارك ودائرة ترخيص السواقين والمركبات، للسماح بترخيصها.
وأشار الجالودي إلى أن الكفالات الإلزامية للسيارات البنزين والهايبرد ستغطي المحرك والبطاريات الرئيسة وناقل السرعة اليدوي والأوتوماتيكي والأجهزة الالكترونية والشاشات والحساسات ونظام المكابح ونظام التبريد و الوقود ونظام المكابح.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالمركبات الكهربائية، فإن الكفالات الإلزامية ستغطي البطارية عالية الجهد.
ولفت الجالودي إلى أن الكفالات ستمنح للمركبة شريطة أن تكون قطعت مسافة أقل من 1000 كيلومتر وذات موديل السنة الحالية أو السابقة أو اللاحقة في حال كانت متواجدة في السوق المحلي، منوها إلى أن مدة كفالة مركبات البنزين والهايبرد ستكون سنتين أو لمسافة 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق، أما مدة كفالة المركبات الكهربائية ستكون لمدة 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق.

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