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وزارة الاستثمار تعلن توفر 9 فرص استثمارية جديدة

10/1/2023 2:22:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الاستثمار عن إطلاق 9 فرص استثمارية جديدة عبر المنصة الإلكترونية invest.jo، 8 فرص ضمن قطاع التعدين والصناعات الاستخراجية، وفرصة استثمارية في القطاع السياحي تقدر بحوالي 42 مليون دينار أردني، وإضافة دراسات لــــــ 9 قطاعات اقتصادية اضافية ذات أولوية ومتوائمة مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.
وبينت وزيرة الاستثمار خلود السقاف ان الفرص الاستثمارية الجديدة الثمانية المتعلقة في قطاع التعدين والصناعات الاستخراجية حددت من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية بعد تحديد المناطق المؤملة والمفتوحة للاستثمار في قطاع الثروات المعدنية والمعادن الاستراتيجية، مثل استخراج رمال السيليكا، والصخر الزيتي، والحجر الجيري، والدياتومايت، والكاولين، الدولومايت، الفلدسبار، والبازلت وتصنيع الياف البازلت.
وأشارت الى ان الحكومة تعمل على تشجيع إنشاء الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية القائمة على الخامات الوطنية مع التركيز على القيمة المضافة للمعادن الاستراتيجية الوطنية.
وقالت السقاف في البيان الصادر عن الوزارة اليوم الاحد، ان عدد الفرص الاستثمارية التي يمكن التعرف عليها من خلال منصة invest.jo أصبح 30 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، إضافة الى زيادة عدد القطاعات الاقتصادية التي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها لتصبح 17 قطاع، وهي قطاع الزراعة والأمن الغذائي، الصناعات الكيماوية، الصناعات الإبداعية، التعليم، الطاقة، النمو الأخضر، التجارة، النقل والخدمات اللوجستية، المياه، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العلوم الحياتية، الرعاية الصحية، السياحة، التعدين، الصناعات الغذائية، المحيكات والملابس، صناعة الأفلام، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت أن منصة invest.jo جاءت لمواكبة السِّياسة الاستثماريَّة العامة واستراتيجيَّة الترويج للأعوام 2023-2026، وضمن خطط عمل الوزارة التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليًّا ودولياً، وجذب الاستثمارات الجديدة وتمكين القائم منها لتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.
يذكر ان وزارة الاستثمار أطلقت في الأول من تموز الماضي منصة invest.jo كمنصة ترويجية تفاعلية ثنائية اللغة، تشمل خارطة استثمارية تفاعلية تضم القطاعات والفرص الاستثمارية، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليًّا وعالميًّا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الاعمال في المملكة، وقد بلغ عدد الزوار للمنصة حتى تاريخ اليوم 22562 الف زائر، في حين بلغ عدد الذين تصفحوا الفرص الاستثمارية 2779 الف زائر، تركزت اهتماماتهم على خمسة فرص استثمارية أبرزها مشروع شبكة توزيع الغاز، مشروع صناعة الوحدات السكنية مسبقة الصنع، مدينة تسلية وترويح سياحي، إعادة التدوير الميكانيكي للألياف لإنتاج ألياف الغزل والنسيج، مشروع مسلخ عمان الجديد.

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