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حفل موسيقي للفنان وحيد ممدوح احتفاءً بيوم السياحة العالمي

10/1/2023 2:22:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




نظمت وزارة السياحة والآثار أمس السبت، حفلاً موسيقياً احياه الفنان وحيد ممدوح بالمدرج الروماني في وسط البلد.

ويأتي هذا الحفل الموسيقي احتفاءً باليوم العالمي للسياحة 2023، والذي يصادف في 27 أيلول من كل عام، حيث إنطلق هذا العام تحت شعار " السياحة والإستثمار الأخضر ".

‏وقال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، خلال رعايته الحفل، إن مثل هذه الحفلات الموسيقية لها مساهمة كبيرة في ترسيخ ثقافة الفن والموسيقى والأدب في عاصمتنا الحبيبة عمان صاحبة التاريخ والحضارة والأرث العظيم، بالإضافة الى إشاعة الفرح في عمان وكافة محافظات المملكة.

واضاف " سيستمر الدعم لهذه الحفلات لإشاعة البهجة والفرح بين المواطنين الأردنيين وزوار المملكة"، معبرا عن شكره للموسيقار الأردني وحيد ممدوح وفرقة المعهد الوطني للموسيقى بقيادة المايسترو محمد عثمان صديق.

وبين أن الإحتفالات ستقام في جميع محافظات المملكة، حيث ستقام العديد من الحفلات الموسيقية للفنان وحيد ممدوح والفرقة الموسيقية في الشمال والجنوب والوسط.

وأقامت وزارة السياحة والآثار العديد من الفعاليات في مديريات السياحة المنتشرة في جميع محافظات المملكة بمناسبة يوم السياحة العالمي، حيث تضمنت هذه الفعاليات إقامة معارض لعرض المنتجات المحلية والحرف اليدوية والحرف والصناعات التقليدية المنزلية والزراعية والمأكولات المصنوعة من سيدات المجتمع المحلي، بالإضافة الى توزيع الحلوى والعصائر على السياح.

وقدم الفنان وحيد ممدوح خلال الحفل الذي جاء بقيادة المايسترو محمد عثمان صديق، العديد من التوزيعات الموسيقية الجديدة لعدد من المؤلفات ما بين أغاني قديمة وحديثة من مصر والخليح ومن بلاد الشام إضافة إلى أغنية أردن أهل العزم للفنانة الكبيرة السيدة فيروز.

وشهد الحفل اقبالاً جماهيرياً كبيراً من مختلف مناطق المملكة، كما تفاعل الجمهور مع المعزوفات الموسيقية الطربية التي قدمها الفنان والفرقة الموسيقية.

وفي الحديث عن الفنان الأردني وحيد ممدوح فقد بدأ بالعزف على الجيتار في سن صغير خلال إقامته بالقاهرة، ثم التحق بكونسرفتوار لندن في العام 1991، وحصل على دبلوم من المجلس الأعلى للموسيقى في الأكاديمية الملكية البريطانية في الجيتار الكلاسيكي، بالإضافة إلى كونه سفير بمنطقة الشرق الأوسط لأقدم صناع للجيتارات في العالم ((Alhambra)) في إسبانيا، والمشهورين بصناعتها يدويا.

وشارك الفنان الأردني وحيد ممدوح ضمن مسيرته الفنية العزف مع معظم المطربين منهم: وردة الجزائرية، ميادة الحناوي، محمد عبده، نبيل شعيل، نانسي عجرم، وشيرين عبدالوهاب.

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