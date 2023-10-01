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800 ألف زائر مبيت دخلوا العقبة في 8 أشهر

10/1/2023 2:22:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






أعلن نائب رئيس سلطة العقبة الاقتصادية حمزه الحج حسن أن أعداد زوار العقبة ارتفع نحو 25% عن العام الماضي و11% عن العام 2019.

وأكد خلال مناقشة سير العمل السياحي في العقبة مع لجنة السياحة والاثار والخدمات العامة في مجلس النواب برئاسة النائب عبيد ياسين ان 788 الف زائر مبيت دخلوا العقبة خلال الاشهر الثمانية الاولى.

وقال الحج حسن إن نسبة اشغال فنادق العقبة بلغت 62.4% وهي نسبة عالية جدا، مؤكدا على اهمية زيادة الغرف الفندقية التي هي تحدي يواجه القطاع السياحي والعمل جاري على زيادته وجذب الاستثمار في العقبة.

وأضاف أن هنالك توجها إلى زيادة الفين غرفة فندقية خلال العاميين القادمين.

ولفت إلى طموح إنشاء 12 الف غرفة فندقية في ظل الأرقام التي تحققها السياحة في العقبة.

وأكد على وجود التنوع السياحي بكافة اشكاله في العقبة وهذه ميزه يجب استثمارها.

وقال الحج حسن إن هنالك تنظيم كافة اشكال الرياضات البحرية مثل القوارب السياحية والغوص والسباحة وغيرها من الرياضات التي يجب أن تكون منظمة مع المحافظة على رمزية العقبة وتراثها.

وأشار إلى أن العمل جار على اضافة خطوط طيران عارضة ومنخفضة التكاليف من اوروبا للقدوم الى العقبة.

وقال إن 42 سفينة قادمة الى العقبة تحمل أكثر من 46 الف سائح حتى نهاية العام الجاري.


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