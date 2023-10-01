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محافظ البنك المركزي يلتقي بنظيره العراقي ويوقعان اتفاقية تعاون

10/1/2023 2:22:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استقبل محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس اليوم الأحد الدكتور علي محسن العلاق محافظ البنك المركزي العراقي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء، الذي جمعهما في البنك المركزي الأردني، سُبل تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات المصرفية والمالية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب عدد من القضايا المصرفية ذات الاهتمام المُشترك. كما بحث الجانبان المُستجدات المُتعلقة بمهام وأعمال البنوك المركزية، والتطورات المُتعلقة بالسياسات النقدية العالمية وتوجهاتها في ظل المرحلة الحالية التي لا تزال تشهد ضغوطاً تضخمية أدت إلى مواصلة السياسات النقدية التشددية من قبل العديد من البنوك المركزية في العالم. وركز الجانبان خلال اللقاء على أهمية العمل والتعاون المُشترك في القطاع المالي والمصرفي وبما يخدم التوجه نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق وفقاً لتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني – حفظه الله ورعاه- والقيادة العراقية.

وعلى هامش اللقاء، وقع الجانبان اتفاق تعاون وتنسيق مُشترك بهدف تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية وتوسيعه.

ويؤطر الاتفاق الجديد آليات تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في العديد من المجالات، بما في ذلك الإشراف والرقابة على نظم وخدمات الدفع الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية الحديثة "فينتيك" والابتكار، والأمن السيبراني، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المهارات وتدريب العاملين لدى الطرفين بالإضافة إلى التعاون القائم على صعيد الرقابة المصرفية والصيرفة.
من جهته، رحب الشركس بزيارة محافظ البنك المركزي العراقي والوفد المرافق إلى المملكة والتي تأتي في أعقاب زيارة هامة قام بها محافظ البنك المركزي الاردني إلى العراق الشقيق مؤخرا. وأكد الشركس على أهمية توقيع هذا الاتفاق في هذا الوقت، والذي تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقدما مستمرا برعاية مستمرة من قيادتي البلدين الشقيقين، مُشيراً إلى أن التعاون المالي والمصرفي يُعد بالتأكيد ركنا هاما في تطوير هذه العلاقة. وأكد على حرص البنك المركزي الاردني على تعزيز التعاون والتنسيق المالي والمصرفي مع البنك المركزي العراقي، لا سيما من خلال هذا الاتفاق الذي يهدف لتوسيع التعاون المُشترك والذي اطرته مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في مجال الرقابة المصرفية والصيرفة في عام 2015. مُشيراً إلى أن هناك مصلحة مشتركة ورغبة قوية لدى البنوك الأردنية في التواجد في السوق العراقي، فهناك حاليا أربعة فروع لبنوك اردنية حصلت على ترخيص لممارسة عملها في العراق برأسمال يبلغ 50 مليون دولار لكل فرع، منها فرعان باشرا عملهما بالفعل في العراق. كما أكد الشركس استعداد البنك المركزي الأردني الكامل على التعاون مع البنك المركزي العراقي في الشؤون ذات الصلة بالتطورات المستجدة في المجالات المالية والمصرفية والرقابية.
من جانبه، أعرب محافظ البنك المركزي العراقي عن شكره للدكتور عادل الشركس محافظ البنك المركزي الأردني على حفاوة الاستقبال، وأكد على أن البنك المركزي العراقي يسعى لتعزيز وإقامة علاقات مصرفية وطيدة مع البنك المركزي الاردني، مُشيراً إلى أن توقيع اتفاق التعاون اليوم يؤكد حرص الجانبين على دفع هذه العلاقة المتميزة نحو الأمام. وأشاد محافظ البنك المركزي العراقي بما تشهده العلاقات الاردنية العراقية التاريخية من تطور في كافة المجالات، ومنوها إلى مجالات الاهتمام والتعاون المشترك مع البنك المركزي الاردني، مؤكداً حرص البنك المركزي العراقي على الاستفادة من الخبرة الأردنية في مجالات الرقمنة والابتكارات المالية ونظم المدفوعات.
يشار إلى أن محافظ البنك المركزي العراقي يترأس وفدا يضم عددا من كبار موظفي البنك المركزي العراقي والمصرفيين العراقيين، بدأ اليوم زيارة إلى المملكة تستمر ليومين، سيجري خلالها لقاءات مع محافظ البنك المركزي الأردني وعدد من القيادات المصرفية والمالية والاقتصادية في المملكة ومؤسسات تنظيم الدفع الالكتروني. كما يتخلل الزيارة عقد قمة مصرفية أردنية عراقية تنظمها جمعية البنوك في الأردن، بمشاركة محافظ البنك المركزي الاردني ومحافظ البنك المركزي العراقي ووزير الاستثمار خلود السقاف ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، لمناقشة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها في المستقبل.

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