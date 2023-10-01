Sunday, 01 October 2023 11:27 GMT

الرياطي تنتقد الطيران المنخفض التكاليف للعقبة: السائح يأتي وطعامه معه

10/1/2023 2:22:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






انتقدت النائب تمام الرياطي الطيران منخفض التكاليف الذي ينقل سياحا إلى المملكة، قائلة إنهم يأتون وطعامهم معهم، لذلك لا فائدة منه.
جاء ذلك خلال مناقشة سلطة العقبة الخاصة سير العمل السياحي في المدينة مع لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة بمجلس النواب.
وأكدت أن السلطة وضعت تعقيدات أمام المستثمر ولا تقدم أي تسهيلات، مشيرة إلى أن العقبة قبل تحويلها إلى سلطة خاصة كانت أفضل.

MENAFN01102023000072011014ID1107171948

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث