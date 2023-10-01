الرياطي تنتقد الطيران المنخفض التكاليف للعقبة: السائح يأتي وطعامه معه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
انتقدت النائب تمام الرياطي الطيران منخفض التكاليف الذي ينقل سياحا إلى المملكة، قائلة إنهم يأتون وطعامهم معهم، لذلك لا فائدة منه.
جاء ذلك خلال مناقشة سلطة العقبة الخاصة سير العمل السياحي في المدينة مع لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة بمجلس النواب.
وأكدت أن السلطة وضعت تعقيدات أمام المستثمر ولا تقدم أي تسهيلات، مشيرة إلى أن العقبة قبل تحويلها إلى سلطة خاصة كانت أفضل.
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