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جوائز لحملة بطاقات ماستركارد الصادرة عن الإسلامي الأردني

10/1/2023 2:22:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- _- استمراراً للحملات الترويجية والتحفيزية التي ينفذها البنك الإسلامي الأردني تقديراً لمتعامليه، تم إطلاق حملة تسويقية جديدة تستهدف طلبة الجامعات الجدد من مستخدمي بطاقات "ماستركارد" الصادرة عن البنك الإسلامي الأردني، وبالتعاون مع شركة "ماستركارد" العالمية، وذلك من خلال تقديم هدايا قيمة لمستخدمي البطاقات في المشتريات والتسوق الالكتروني داخل وخارج الأردن؛ حيث تتضمن الحملة السحب على عشرين جهاز "ايفون 14" وخمسين جهاز لاب توب، وبدأت الحملة أمس وتنتهي في منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وقال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني "إن إطلاق هذه الحملة التسويقية يتزامن مع بدء الفصل الدراسي الجامعي الأول؛ حيث توجه هذه الحملة لطلبة الجامعات الجدد ولمن هم على مقاعد الدراسة ومتعاملي البنك لاستخدام بطاقات ماستركارد الصادرة عن البنك والحصول على مميزاتها المختلفة"، مؤكداً اهتمام البنك بفئة الشباب وإشراكهم في حملات البنك التسويقية والاستفادة منها.
وأشاد الدكتور حسين سعيد، بالحملات التسويقية التي يطلقها البنك سنوياً بالتعاون مع شركة "ماستركارد" العالمية لتسويق بطاقاته المصرفية بمختلف أنواعها (ستاندرد وتيتانيوم وماستر الذهبية وورلد البركة والبطاقات التابعة)، داعياً متعاملي البنك للمشاركة بالحملة التي تخضع لأحكام وشروط البنك، فكلما زادت حركات استخدام بطاقات "ماستركارد" في عمليات الشراء والتسوق الالكتروني زادت فرصة الفوز بالجوائز القيمة التي تعطي قيمة مضافة لهم وتعزز من ثقتهم بالبنك وخدماته المختلفة، الى جانب مميزات أخرى تقدم لمستخدمي بطاقة (ماستركارد الذهبية وماستركارد وورلد والبطاقات التابعة)؛ حيث يمكنهم المشاركة في برنامج إسلامي مكافآت (نقاطي) للحصول على نقاط فورية تستبدل بمكافآت نقدية، وذلك من خلال تطبيق إسلامي موبايل وإسلامي انترنت، كما يمكن لحملة بطاقات ماستركارد (تيتانيوم وورلد) المسافرين حول العالم الاستفادة من الدخول لأكثر من 1200 قاعة من قاعات رجال الأعمال في المطارات مجاناً، وذلك بواسطة تطبيق Mastercard Travel Pass، الى جانب المزايا العديدة الأخرى، كالحصول على خصومات في الفنادق حول العالم وتأجير السيارات.


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