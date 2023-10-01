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توقع بلوغ زوار العقبة 2.2 مليون سائح في 2023

10/1/2023 2:22:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان- توقع نائب رئيس سلطة العقبة الاقتصادية حمزه الحج حسن ان يصل عدد زوار المدينة الى 2.2 مليون زائر بنهاية العام الحالي.
وأكد الحج حسن ان 788 ألف زائر مبيت دخلوا العقبة خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام. وأضاف أن هنالك توجها إلى زيادة الفي غرفة فندقية في العقبة خلال العاميين القادمين.
جاء ذلك خلال مناقشات لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة في مجلس النواب أمس والتي بحثت سير العمل في القطاع السياحي والنقل بالعقبة وتماشيه مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال رئيس اللجنة النائب عبيد ياسين إن هنالك حاجة ملحة لزيادة الغرف الفندقيه في العقبة. واكد على اهمية تقديم تسهيلات جاذبة للمستثمرين بهدف تطوير المتتج السياحي وتعزيزه وسد فجوة نقص الغرف الفندقية واقامة المشاريع السياحية المختلفة.
وطالبت النائب دينا البشير بتخفيض اسعار الغرف الفندقية لتحقيق مبدأ التنافسية مع الدول المجاورة. وبينت اهمية دعم الفنادق لينعكس ذلك على تراجع الاسعار.

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