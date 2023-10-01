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اللاعب عمار جمل: 70 % من اللاعبين التونسيين يلجأون إلى السحرة والمشعوذين

10/1/2023 2:22:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أثار اللاعب الدولي التونسي السابق عمار الجمل جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، بعد اعترافه بأن 70% من اللاعبين التونسيين يلجأون إلى السحرة والمشعوذين أملا في تحسين مردودهم الرياضي.
وقال عمار جمل خلال استضافته ببرنامج "فوروم رياضة" على أمواج إذاعة "موزاييك" الخاصة، إنه زار أحد المشعوذين عندما كان في صفوف المنتخب الوطني.

وأضاف: "أولا هذه الظاهرة موجودة بكثرة وخاصة عند لاعبي السنغال، والسحر في الكرة موجود وليست بالظاهرة الجديدة، ومن قديم الزمان يذهب اللاعبون إلى السحرة من أجل تحسين أدائهم الرياضي".

وعمار الجمل هو لاعب تونسي دولي سابق لكرة القدم ومقدم برامج رياضية، لعب في المنتخب الوطني منذ سنة 2009، وهو لاعب بالنادي التونسي لكرة القدم (النجم الرياضي التونسي).


وهذه ليست أولى الاعترافات، حيث سبق أن قال لاعب النادي الأفريقي والمنتخب الوطني بلال العيفة أن لاعبي النادي الأفريقي تعرضوا للسحر الأسود في مباراة مازمبي الكونغولي الشهيرة في فبراير/شباط 2019.

وأضاف العيفة أن 3 من لاعبي النادي الأفريقي قد تعرّضوا للإغماء ليلة المباراة بعد أن شربوا الماء، كما أحسّوا بثقل كبير أثناء المباراة.

وقد مني النادي الأفريقي يومها بهزيمة ثقيلة لدى نزوله ضيفا على مازيمبي الكونغولي في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، حيث انهزم بثمانية أهداف نظيفة. -وكالات

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