المنتخب العسكري للتايكواندو يشارك في البطولة العربية بالطائف

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
غادر وفد المنتخب العسكري للتايكواندو اليوم إلى مدينة الطائف السعودية تأهبا للمشاركة في البطولة العربية العسكرية التاسعة للتايكواندو والتي ستقام خلال الفترة من 1-7 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
ويترأس الوفد الرائد عثمان المعايطة ويضم الحكم الدولي محمود سبتي والمدرب العام محمود عياصرة ومساعد المدرب معاذ نزال والمعالج بركات الخريشا واللاعبون خير الله عقيل (وزن تحت 54 كغم)، نجيب يوسف (وزن تحت 58 كغم)، وسام يوسف ( وزن تحت 63 كغم)، أحمد الشبول (وزن تحت 67 كغم) ، معتز شحدة (وزن تحت 87 كغم)، عدي القروم (وزن فوق 87 كغم).
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