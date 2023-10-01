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محمد صلاح: بات من الصعب البقاء في ليفربول

10/1/2023 2:22:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اشارت تقارير صحفية الى ان عقد لاعب نادي ليفربول محمد صلاح يجعله يكسب ما لا يقل عن مليون باوند أسبوعيًا نقلاً عن محاميه ومستشاره، حيث قال وكيل اعمال اللاعب عباس انه : "عندما تضع طلباتك على الطاولة ولا تحصل على أي شيء طلبته، عليك أن تبدأ بالتفكير في طرق الفراق".
ونقل عن صلاح قوله: "لقد كنت إيجابيًا بشأن المفاوضات منذ البداية ولكن الآن بعد أن أخبرني رامي أنهم لم يوافقوا على أي شيء أردناه، أرى الأمور بشكل مختلف. أشعر أن النادي يريدني أن أبقى، وأريد ذلك، البقاء، لكن من الصعب التوصل إلى اتفاق".

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