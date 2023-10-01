رونالدو بالصدارة.. قائمة هدافي الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الثامنة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صدارته لترتيب هدافي دوري روشن السعودي برصيد عشرة أهداف ، كما قدم خمسة تمريرات حاسمة بعد ختام الجولة الثامنة .
وقاد رونالدو النصر لفوزه السادس على التوالي في الدوري أمام الطائي 2-1 حيث سجل هدفًا وصنع آخر لأندرسون تاليسكا.
ووسع رونالدو الفارق مع أقرب منافسيه الى 4 أهداف.
سجل لاعبو النصر 24 هدف وهو الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، واهتزت شباكه 10 أهداف .
ورغم التفوق الفردي والجماعي لا يزال النصر في المركز الرابع برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر برصيد 20 نقطة .
ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 8:
1- كريستيانو رونالدو (النصر): 10 أهداف.
2- سالم الدوسري ومالكوم (الهلال)، ساديو ماني (النصر)، ألكسندر ميتروفيتش (الهلال)، مراد باتنا (الفتح)، موسى ديمبيلي (الاتفاق): 6 أهداف.
3- عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة)، كريستيان تيو (الفتح)، فراس البريكان (الأهلي)، أوديون إيجالو (الوحدة): 5 أهداف.
4- تاليسكا (النصر)، بيرنارد مينساه (الطائي)، فابيو مارتينيز (الخليج)، فاشيون ساكالا (الفيحاء): 4 أهداف.
5- أسان سيساي ونكودو (ضمك)، كريم بنزيما وإيغور كورنادو ورومارينيو (اتحاد جدة)، محمد فوزير (الرائد)، روبيرتو فيرمينو وكيسيه ورياض محرز (أهلي جدة)، كوايسون (الاتفاق)، صالح العباس (الرياض)، توزي (الحزم)، غودوين وفيصل فجر (الوحدة)، عبد الله العمار ( الهلال): 3 أهداف.
MENAFN01102023000072011014ID1107171939
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.