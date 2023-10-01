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رونالدو بالصدارة.. قائمة هدافي الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الثامنة

10/1/2023 2:22:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صدارته لترتيب هدافي دوري روشن السعودي برصيد عشرة أهداف ، كما قدم خمسة تمريرات حاسمة بعد ختام الجولة الثامنة .
وقاد رونالدو النصر لفوزه السادس على التوالي في الدوري أمام الطائي 2-1 حيث سجل هدفًا وصنع آخر لأندرسون تاليسكا.

ووسع رونالدو الفارق مع أقرب منافسيه الى 4 أهداف.

سجل لاعبو النصر 24 هدف وهو الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، واهتزت شباكه 10 أهداف .

ورغم التفوق الفردي والجماعي لا يزال النصر في المركز الرابع برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر برصيد 20 نقطة .

ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 8:
1- كريستيانو رونالدو (النصر): 10 أهداف.
2- سالم الدوسري ومالكوم (الهلال)، ساديو ماني (النصر)، ألكسندر ميتروفيتش (الهلال)، مراد باتنا (الفتح)، موسى ديمبيلي (الاتفاق): 6 أهداف.
3- عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة)، كريستيان تيو (الفتح)، فراس البريكان (الأهلي)، أوديون إيجالو (الوحدة): 5 أهداف.
4- تاليسكا (النصر)، بيرنارد مينساه (الطائي)، فابيو مارتينيز (الخليج)، فاشيون ساكالا (الفيحاء): 4 أهداف.
5- أسان سيساي ونكودو (ضمك)، كريم بنزيما وإيغور كورنادو ورومارينيو (اتحاد جدة)، محمد فوزير (الرائد)، روبيرتو فيرمينو وكيسيه ورياض محرز (أهلي جدة)، كوايسون (الاتفاق)، صالح العباس (الرياض)، توزي (الحزم)، غودوين وفيصل فجر (الوحدة)، عبد الله العمار ( الهلال): 3 أهداف.

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