جيرارد يهنئ يوسف مسرحي بفوزه باول ميدالية ذهبية للسعودية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قدم الانكليزي ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق السعودي تهنئته للعداء السعودي يوسف مسرحي على فوزه بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة في مدينة هانغتشو الصينية هي الاولى للمملكة في النسخة الحالية من الدورة.
ونشر جيرارد عبر حسابه الرسمي في "انستغرام" صورة لمسرحي، وكتب: "تهانينا ليوسف مسرحي، أول ميدالية ذهبية للسعودية في دورة الألعاب الآسيوية".
وحقق مسرحي المركز الأول في سباق 400 متر حرة بزمن 45.55 ثانية، وسط منافسة محتدمة من العداء البحريني يوسف العباس والياباني كنتارو ساتو.
ويحمل مسرحي ثلاث ميداليات خلال مشاركته في ثلاث دورات آسيوية بدأها مع برونزية سباق 400م في أسياد 2010 في غوانزو ثم ذهبية إنشون 2014 و الان هانغتشو 2022.
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