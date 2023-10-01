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جيرارد يهنئ يوسف مسرحي بفوزه باول ميدالية ذهبية للسعودية

10/1/2023 2:22:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قدم الانكليزي ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق السعودي تهنئته للعداء السعودي يوسف مسرحي على فوزه بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة في مدينة هانغتشو الصينية هي الاولى للمملكة في النسخة الحالية من الدورة.
ونشر جيرارد عبر حسابه الرسمي في "انستغرام" صورة لمسرحي، وكتب: "تهانينا ليوسف مسرحي، أول ميدالية ذهبية للسعودية في دورة الألعاب الآسيوية".

وحقق مسرحي المركز الأول في سباق 400 متر حرة بزمن 45.55 ثانية، وسط منافسة محتدمة من العداء البحريني يوسف العباس والياباني كنتارو ساتو.

ويحمل مسرحي ثلاث ميداليات خلال مشاركته في ثلاث دورات آسيوية بدأها مع برونزية سباق 400م في أسياد 2010 في غوانزو ثم ذهبية إنشون 2014 و الان هانغتشو 2022.

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