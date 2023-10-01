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انتر ميامي يتعثر مجددا في الدوري الاميركي بغياب ميسي

10/1/2023 2:22:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فشل انتر ميامي في تحقيق الفوز بدون نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي للمباراة الثالثة على التوالي ، حيث تعادل 1-1 على أرضه مع نيويورك سيتي.
واستغرق الأمر ما يقرب من ساعة من كلا الفريقين لتسديد الكرة على المرمى وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل السلبي قبل ان يتمكن فريق نيويورك سيتي من التقدم بهدف في الدقيقة 77 عن طريق سانتياغو رودريغيز لكن انتر نيامي نجح من انتزاع نقطة من خلال رأسية متأخرة من المدافع توماس أفيليس بعد 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي من تمريرة من روبرت تايلور.

وهذا الهدف هو الاول لتوماس مع فريقه .
ومع بقاء أربع مباريات فقط، تعقد موقف انتر ميامي في التأهل للمراحل النهائية من الدوري الأميركي .

وتتأهل أول 9 فرق من كل مجموعة من مجموعتي المؤتمرين الشرقي والغربي للأدوار الفاصلة لكن إنتر يحتل المركز الـ13 الآن برصيد 33 نقطة بفارق 4 نقاط عن المركز التاسع.

ويغيب ميسي مع زميله الاسباني جوردي البا للمباراة الثالثة بسبب الاصابة .

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