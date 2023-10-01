انتر ميامي يتعثر مجددا في الدوري الاميركي بغياب ميسي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فشل انتر ميامي في تحقيق الفوز بدون نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي للمباراة الثالثة على التوالي ، حيث تعادل 1-1 على أرضه مع نيويورك سيتي.
واستغرق الأمر ما يقرب من ساعة من كلا الفريقين لتسديد الكرة على المرمى وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل السلبي قبل ان يتمكن فريق نيويورك سيتي من التقدم بهدف في الدقيقة 77 عن طريق سانتياغو رودريغيز لكن انتر نيامي نجح من انتزاع نقطة من خلال رأسية متأخرة من المدافع توماس أفيليس بعد 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي من تمريرة من روبرت تايلور.
وهذا الهدف هو الاول لتوماس مع فريقه .
ومع بقاء أربع مباريات فقط، تعقد موقف انتر ميامي في التأهل للمراحل النهائية من الدوري الأميركي .
وتتأهل أول 9 فرق من كل مجموعة من مجموعتي المؤتمرين الشرقي والغربي للأدوار الفاصلة لكن إنتر يحتل المركز الـ13 الآن برصيد 33 نقطة بفارق 4 نقاط عن المركز التاسع.
ويغيب ميسي مع زميله الاسباني جوردي البا للمباراة الثالثة بسبب الاصابة .
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