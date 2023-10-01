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الملاكم حسين عشيش يودع ملاكمة الآسياد

10/1/2023 2:22:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - ودع لاعب المنتخب الوطني للملاكمة حسين عشيش الأحد، منافسات الملاكمة في وزن تحت ٨٠ كغم، بدورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.

وخسر ملاكمنا حسين عشيش في الدور ربع النهائي أمام اللاعب الأوزبكي، تورابيك خابيبولاييف.

وكان "عشيش" قد حقق انتصاره الأول في دور ال 16 على اللاعب الإندونيسي، مايكل موسكيتا، بإيقاف الحكم للقاء في الجولة الثانية بعدم التكافؤ.

وبهذه الخسارة اختتم منتخب الملاكمة مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية من دون تحقيق أي ميدالية ويذكر أن الملاكمة الأردنية قد شاركت بـ ٨ لاعبين ولاعبات وهم : حذيفة عشيش (وزن تحت ٥١ كغم) ومحمد أبو جاجة (وزن تحت ٥٧ كغم) وعبادة الكسبة (وزن تحت ٥٧.٥ كغم) وزياد عشيش (وزن تحت ٧١ كغم) وحسين عشيش (وزن تحت ٨٠ كغم) وعدي الهنداوي (وزن تحت ٩٢ كغم) وحنان نصار (وزن تحت ٥٠ كغم) وسيلينا الحسنات (وزن تحت ٥٤ كغم).


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