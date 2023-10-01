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الداوود تتأهل إلى دور خروج المغلوب في منافسات القوس والسهم بالآسياد

10/1/2023 2:22:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - افتتحت لاعبة المنتخب الوطني للقوس والسهم، ديانا الداوود، اليوم الأحد، مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.

وشاركت "الداوود" في منافسات قوس "ريكيرف" الأولمبي حيث حلت في المركز ٣٦ من بين ٨٤ لاعبة وذلك بعد أن جمعت ٥٩٧ نقطة.

وبهذه النتيجة تأهلت "الداوود" إلى دور خروج المغلوب والتي تأهلت إليه ٥١ لاعبة حيث ستستكمل منافساتها يوم غد إذ ستلتقي "الداوود" مع لاعبة منتخب منغوليا، كاليون، في دور الـ ٣٢.


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