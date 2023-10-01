الداوود تتأهل إلى دور خروج المغلوب في منافسات القوس والسهم بالآسياد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
افتتحت لاعبة المنتخب الوطني للقوس والسهم، ديانا الداوود، اليوم الأحد، مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
وشاركت "الداوود" في منافسات قوس "ريكيرف" الأولمبي حيث حلت في المركز ٣٦ من بين ٨٤ لاعبة وذلك بعد أن جمعت ٥٩٧ نقطة.
وبهذه النتيجة تأهلت "الداوود" إلى دور خروج المغلوب والتي تأهلت إليه ٥١ لاعبة حيث ستستكمل منافساتها يوم غد إذ ستلتقي "الداوود" مع لاعبة منتخب منغوليا، كاليون، في دور الـ ٣٢.
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