المومني ينهي مشاركته في منافسات رمي الجلة بالآسياد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
شارك لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، مصعب المومني، مساء اليوم الأحد، في منافسات رمي الجلة بدورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية.
وحل "المومني" في المركز الـ ١٢ ضمن نهائي رمي الجلة حيث رمى الجلة لمسافة وصلت إلى ١٥.٦٧ متراً.
فيما أحرز الهندي، تور تاجندربال، الميدالية الذهبية وتوج السعودي محمد تولو بالميدالية الفضية وكانت الميدالية البرونزية من نصيب الصيني، لاي يانغ.
هذا وسيشارك "المومني" يوم غد الإثنين بمنافسات رمي القرص بدورة الألعاب الآسيوية.
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