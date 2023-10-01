Sunday, 01 October 2023 11:25 GMT

المومني ينهي مشاركته في منافسات رمي الجلة بالآسياد

10/1/2023 2:22:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - شارك لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، مصعب المومني، مساء اليوم الأحد، في منافسات رمي الجلة بدورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية.

وحل "المومني" في المركز الـ ١٢ ضمن نهائي رمي الجلة حيث رمى الجلة لمسافة وصلت إلى ١٥.٦٧ متراً.

فيما أحرز الهندي، تور تاجندربال، الميدالية الذهبية وتوج السعودي محمد تولو بالميدالية الفضية وكانت الميدالية البرونزية من نصيب الصيني، لاي يانغ.

هذا وسيشارك "المومني" يوم غد الإثنين بمنافسات رمي القرص بدورة الألعاب الآسيوية.

MENAFN01102023000072011014ID1107171934

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث