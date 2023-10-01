أبو السعود يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للجمباز

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
تأهل لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، الأحد، إلى نهائي منافسات جهاز حصان المقابض ببطولة العالم للجمباز والمقامة في مدينة أنتويرب البلجيكية.
ونجح "أبو السعود" في التأهل إلى النهائي إلى جانب ٧ لاعبين اخرين بعد أن سجل علامة بلغت ١٤.٩٠٠ نقطة حيث حل في المركز الرابع من بين ١٤٠ لاعب مُشارك على جهاز حصان المقابض.
هذا وسيخوض "أبو السعود" النهائي يوم ٧ الشهر الحالي، علماً أن لاعب واحد من منافسات جهاز حصان المقابض سيتأهل إلى أولمبياد باريس المقبلة.
يذكر أن أبو السعود هو حامل فضية بطولة العالم في النسخة الماضية والتي جرت بمدينة ليفربول البريطانية العام الماضي وأصبح حينها أول لاعب عربي يُحرز ميدالية في تاريخ بطولات العالم للجمباز.
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