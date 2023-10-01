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أبو السعود يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للجمباز

10/1/2023 2:22:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - تأهل لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، الأحد، إلى نهائي منافسات جهاز حصان المقابض ببطولة العالم للجمباز والمقامة في مدينة أنتويرب البلجيكية.

ونجح "أبو السعود" في التأهل إلى النهائي إلى جانب ٧ لاعبين اخرين بعد أن سجل علامة بلغت ١٤.٩٠٠ نقطة حيث حل في المركز الرابع من بين ١٤٠ لاعب مُشارك على جهاز حصان المقابض.

هذا وسيخوض "أبو السعود" النهائي يوم ٧ الشهر الحالي، علماً أن لاعب واحد من منافسات جهاز حصان المقابض سيتأهل إلى أولمبياد باريس المقبلة.

يذكر أن أبو السعود هو حامل فضية بطولة العالم في النسخة الماضية والتي جرت بمدينة ليفربول البريطانية العام الماضي وأصبح حينها أول لاعب عربي يُحرز ميدالية في تاريخ بطولات العالم للجمباز.


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