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الدويكات مدربا مؤقتا لحراس مرمى الحسين إربد خلفا للسطري

10/1/2023 2:22:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - أ علن نادي الحسين إربد اليوم عن تعيين عمر الدويكات، مدربا لحراس المرمى لفريق كرة القدم الرجال بشكل مؤقت.
جاء ذلك بعد مغادرة المدرب السابق أكرم السطري الفريق، وإنهاء عقده مع "الغزاة" بالتراضي بحسب ما ذكره المركز الإعلامي لنادي الحسين.

ومن المتوقع أن ينضم السطري لنادي أهلي جدة السعودي النسوي، والذي تقوده المدربة الأردنية منار فريج للموسم الثاني على التوالي.


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