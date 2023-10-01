الدويكات مدربا مؤقتا لحراس مرمى الحسين إربد خلفا للسطري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - أ
علن نادي الحسين إربد اليوم عن تعيين عمر الدويكات، مدربا لحراس المرمى لفريق كرة القدم الرجال بشكل مؤقت.
جاء ذلك بعد مغادرة المدرب السابق أكرم السطري الفريق، وإنهاء عقده مع "الغزاة" بالتراضي بحسب ما ذكره المركز الإعلامي لنادي الحسين.
ومن المتوقع أن ينضم السطري لنادي أهلي جدة السعودي النسوي، والذي تقوده المدربة الأردنية منار فريج للموسم الثاني على التوالي.
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