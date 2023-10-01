الجزيرة يتجاوز اتحاد الرمثا ويواصل تصدر كرة الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
واصل فريق الجزيرة صدارته لفرق أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد تغلبه على فريق اتحاد الرمثا بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب السلط، بافتتاح منافسات الأسبوع الرابع.
وسجل الجزيره فوزه الرابع على التوالي رافعا رصيده إلى 12نقطة، فيما بقي رصيد اتحاد الرمثا عند النقطة السادسة.
وعاد فريق عمان اف سي، بانتصار ثمين على مضيفه فريق كفرسوم بهدفين من دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.
َوارتفع رصيد عمان اف سي الى 9 نقاط، وتجمد رصيد كفرسوم عند 6 نقاط.
وتقام يوم غد الاثنين 3 مباريات عند الساعة الخامسة مساء، حيث يلتقي صما مع العربي على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، العالية مع الصريح على ملعب الأمير محمد، اليرموك مع البقعة على ملعب السلط.
وتختتم منافسات الأسبوع يوم بعد غد الثلاثاء بإقامة مباراتين في التوقيت نفسه عند الساعة الخامسة، تجمع الأولى السرحان وأم القطين على ملعب السرحان، ويلعب في الثانية الطرة مع الهاشمية على ملعب الأمير هاشم..
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