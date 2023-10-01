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الجزيرة يتجاوز اتحاد الرمثا ويواصل تصدر كرة الأولى

10/1/2023 2:22:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



واصل فريق الجزيرة صدارته لفرق أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد تغلبه على فريق اتحاد الرمثا بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب السلط، بافتتاح منافسات الأسبوع الرابع.
وسجل الجزيره فوزه الرابع على التوالي رافعا رصيده إلى 12نقطة، فيما بقي رصيد اتحاد الرمثا عند النقطة السادسة.
وعاد فريق عمان اف سي، بانتصار ثمين على مضيفه فريق كفرسوم بهدفين من دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.
َوارتفع رصيد عمان اف سي الى 9 نقاط، وتجمد رصيد كفرسوم عند 6 نقاط.
وتقام يوم غد الاثنين 3 مباريات عند الساعة الخامسة مساء، حيث يلتقي صما مع العربي على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، العالية مع الصريح على ملعب الأمير محمد، اليرموك مع البقعة على ملعب السلط.
وتختتم منافسات الأسبوع يوم بعد غد الثلاثاء بإقامة مباراتين في التوقيت نفسه عند الساعة الخامسة، تجمع الأولى السرحان وأم القطين على ملعب السرحان، ويلعب في الثانية الطرة مع الهاشمية على ملعب الأمير هاشم..

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