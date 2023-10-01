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خطأ تقنية الفيديو الجسيم يخيم على فوز توتنهام أمام ليفربول

10/1/2023 2:22:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عبر مدرب ليفربول يورجن كلوب، عن فخره بأداء فريقه، رغم الخسارة أمام مضيفه توتنهام 1-2 أول من أمس، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحصل لاعب ليفربول كورتيس جونز على بطاقة حمراء مباشرة في الشوط الأول، ثم لحق به ديوجو جوتا في الشوط الثاني بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية، ومع ذلك قاتل ليفربول بشراسة، قبل تلقي هدف عكسي أحرزه مدافعه جويل ماتيب.
وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لم أكن فخورا بالفريق أكثر من اليوم. لم يسبق لي أن رأيت مباراة مثل هذه مع ظروف غير عادلة وقرارات مجنونة".
وأضاف: "لقد سجلنا هدفا في مرمانا، وهذا أمر صعب حقا ولكني فخور حقا. بعد البطاقة الحمراء الأولى، تخطى كورتيس الكرة وتجاوزها. لم يكن التدخل سيئا".
وتابع: "يبدو الأمر مختلفا في الحركة البطيئة. إنه يضغط على الكرة بأقصى سرعة ويمرر قدمه فوقها. هذا أمر مؤسف"، وبالنسبة لديوجو جوتا لم تمكن البطاقة الصفراء الأولى مستحقة، ثم حصل على بطاقة ثانية، والدفاع بتسعة لاعبين أمر صعب".
وأردف: "تريد أن تبني شيئا وتحتاج إلى لاعبين يتمتعون بالعقلية وقد رأيت ذلك اليوم، لقد قاتلوا. الليلة مميزة جدا".
وعن هدف جويل ماتيب في مرماه، قال كلوب: "يبدو الأمر إلى حد ما مثل القدر أو كان على شخص ما أن يضع قدمه هناك. دافع جويل بشكل رائع اليوم. هناك أشياء أسوأ في الحياة. هكذا هي الأمور".
وحول إلغاء هدف ليفربول بداعي التسلل: "هدف التسلل. هذا ليس تسللا عندما تراه، لقد رسموا خطوطهم بشكل خاطئ، الكرة بين ساقي مو (محمد صلاح)، لقد رسموا الخط بشكل خاطئ ولم يحكموا على اللحظة التي مرر فيها مو الكرة بشكل صحيح، من الصعب جدا تقبل الأمر".
من جانبه، عبر قائد ليفربول فيرجيل فان دايك، عن استيائه من خسارة فريقه غير المستحقة أمام المضيف توتنهام.
وعانى ليفربول خلال المباراة من سوء حظ شديد، حيث حصل جونز وجوتا على البطاقة الحمراء، وألغت تقنية الفيديو هدفا صحيحا له أحرزه لويس دياز، ثم تلقفت شباكه هدفا أحرزه لاعبه ماتيب بطريق الخطأ في الوقت بدل الضائع.
وقال فان دايك في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "خسارة المباراة أمر صعب على أي حال، خصوصا إذا نظرت إلى القتال الذي أظهرناه، والدفاع والعمل الجماعي الذي قمنا به، أخبرنا المدرب بذلك في غرفة تبديل الملابس، وبالنسبة لي كقائد، من الجيد أن أرى الجميع يعملون بجد ويقاتلون من أجل بعضهم البعض. استقبال هدف في مرمانا خلال آخر دقيقتين من المباراة أمر قاسٍ".
وحول ما سيقوله لجويل ماتيب وكيف سيشعر: "أعلم أن الأمر صعب كمدافع مركزي. إذا كانت الكرة ترتد بشكل قبيح فمن الصعب دائما إبعادها. لقد دخلت الكرة ولسوء الحظ يمكن أن يحدث ذلك. إنه صديق جيد لي وأعلم أنه سيكون بخير".
وعندما سُئل عما إذا كان "يفقد الثقة" في تقنية الفار بعد إلغاء هدف صحيح أحرزه زميله لويس دياز، قال المدافع الهولندي: "من الصعب القول إنني أفقد الثقة. يجب أن يكون الفار واضحا تماما وواضحا في كل ما يقرروه. لقد رأيت ما حدث، وأعتقد أنه في البث التلفزيوني المباشر لم تكن هناك أي خطوط معروضة. الأمر غريب بعض الشيء، لا أعرف من كان في غرفة الفار واتخذ هذا القرار. إنه ليس بالأمر الجيد، ولا يبدو جيدا أيضا. هذا هو الحال، خسرنا".
في الجهة المقابلة، بدا مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو، مرتاحا بعد الفوز الثمين، وقال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "خصوصا مع الطريقة التي حدث بها الأمر، فهي تترك الأثر والانطباع الحقيقي لدى جميع المعنيين. تحدي آخر بالنسبة لنا اليوم. كان علينا التعامل مع بعض الأشياء وإظهار جانب مختلف من طريقة لعبنا اليوم. في الشوط الثاني اعتقدت أننا كنا جيدين حقا".
وعن الاضطرار إلى اللعب أمام تسعة لاعبين، قال المدرب الأسترالي: "لا يجعل الأمر سهلا. لقد كانوا في القمة لفترة من الوقت، ويتمتعون بعقلية عالية وما زالوا يشكلون خطورة في الهجمات المرتدة، حاولنا المبالغة في الأمور والتسرع والقيام بالأشياء بشكل فردي والسماح لهم بالمشاركة في المباراة خلال الشوط الأول. في الشوط الثاني كنا متسقين مع ضغطنا".
وحول ما إذا كان محظوظا بالهدف الذي أحرزه ماتيب، قال بوستيكوجلو: "لقد كان لدينا هدفين عكسيين هذا الموسم، وهذا جزء من كرة القدم. ربما لم ندخل إلى تلك المناطق بما فيه الكفاية، تلك العرضية الأخيرة اعتقدت أنها كانت تمريرة عالية الجودة إلى منطقة ما. لا يوجد مدافع يحب التعامل معها".
وفيما يتعلق بهدف لويس دياز غير المحتسب، علق: "هذا ليس قراري، هذا قرارهم (الحكام). إذا أخطأوا في الأمر، فأنا متأكد من أنه سيكون هناك تفسير وسيشعر ليفربول بخيبة أمل بسبب ذلك، لكن هذا ليس شيئا يجب فعله معي أو معنا".
واعترفت رابطة الحكام المحترفين في انجلترا، بعدم صواب القرار التي اتخذه الحكام بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، والذي تم على إثره إلغاء هدف صالح ليفربول.
وقالت الرابطة في بيان: "تعترف رابطة الحكام المحترفين بحدوث خطأ بشري كبير خلال الشوط الأول من مباراة توتنهام هوتسبير وليفربول".
وأضافت: تم إلغاء هدف لويز دياز بداعي التسلل من قبل فريق حكام المباراة الموجودين على أرض الملعب. كان هذا خطأ واقعيا واضحا وكان من المفترض أن يتم احتساب الهدف من خلال تدخل تقنية الفيديو، إلا أنها فشلت في التدخل بقرار سليم"، وستقوم الرابطة بإجراء مراجعة كاملة للظروف التي أدت إلى الخطأ".
وتساءل كلوب، عن الضغوط التي تمارس على حكام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعهدت لجنة التحكيم في المسابقة، بالتحقيق بشأن الخطأ.
وتمت مراجعة اللعبة من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد بواسطة دارين إنجلاند، وأعلنت الشاشات داخل ملعب المباراة إجراء تلك المراجعة، في الوقت الذي استؤنف اللعب فيه سريعا.
واتفق إنجلاند مع قرار الحكم باحتساب اللعبة تسللا على دياز، بينما أثبتت الإعادة التليفزيونية صحة موقف لاعب ليفربول وعدم وقوعه في مصيدة التسلل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن تقنية الفيديو رسمت الخطوط للتحقق من وجود تسلل وجرت العملية بشكل صحيح.
لكن، فيما وصفته المصادر بأنه هفوة مؤقتة في التركيز، اتخذ إنجلاند قرارا خاطئا بتأكيده صحة قرار حكم اللقاء، بدلا من التدخل وإثبات صحة موقف دياز.
ورد كلوب على بيان لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي قائلا: "ما الذي يجدي الآن؟ لقد حدث نفس الخطأ في مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، هل حصل وولفرهامبتون على النقاط؟، الإجابة هي لا".
وأضاف كلوب: "لن نحصل على نقاط مقابل ذلك، لذا فالاعتراف بالخطأ لن يجدي. لا أحد يتوقع اتخاذ قرارات صائبة بنسبة 100 % على أرض الملعب، ولكننا جميعا اعتقدنا أنه عندما يتم استخدام تقنية الفيديو فإنها قد تجعل الأمور أسهل".
وتساءل كلوب: "هل يتعرض الحكام لضغوط كبيرة إلى هذا الحد؟ تم اتخاذ القرار بسرعة كبيرة، وأود أن أقول إن إلغاء هذا الهدف. تسبب في تغيير زخم المباراة، وهذا هو الحال". -(وكالات)

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