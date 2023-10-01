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إنزاجي: مارتينيز قائدنا ويجب أن يستمر على هذا المنوال

10/1/2023 2:22:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اعترف سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، بأن ساليرنيتانا أربك حساباته في بداية لقاء الفريقين، قبل أن يتحسن النيراتزوري بالشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوزه 4-0 أمس السبت، بملعب أريكي.
وفي تصريح لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، قال إنزاجي: "إنه انتصار مهم للغاية، خلقنا الكثير من الفرص بالشوط الأول وكان علينا التسجيل، لعبنا بشكل أفضل بالشوط الثاني لأن ساليرنيتانا يمكنه خلق المشاكل لخصومه على ملعبه".
وأضاف: "كان لدينا يوم ونصف فقط للتحضير لهذه المباراة، اللاعبون بذلوا جهدا وكان بإمكاننا تقديم أداء أفضل بالشوط الأول، لكن الفريق حافظ دائما على شكله، بمجرد أن كسرنا جمود اللقاء بدا الأمر أسهل".
وزاد المدرب: "كنا نتوقع أن يلعب ساليرنيتانا بنظام مختلف، لكن لدي لاعبين ذوي خبرة وكان عليهم التكيف بشكل أفضل، قمنا بتسوية الأمور خلال الاستراحة وتحسنا".
وحول بداية لاوتارو مارتينيز للموسم وتسجيله 9 أهداف، 4 منها في مباراة أول من أمس، علق المدرب: "إنها بداية ممتازة لكن خلال العامين اللذين قضيتهما هنا كان ثابتا دائما، والليلة كانت هي الوقت المناسب للحصول على القليل من الراحة، إنه قائد ويجب أن يستمر على هذا المنوال".
ورفض إنزاجي إبداء رأيه حول المرشحين للقب الدوري، مختتما: "قلت قبل المباراة الأولى بالموسم، ما نريد القيام به هو لعب أكبر عدد ممكن من المباريات بالطريقة التي لعبنا بها الموسم الماضي، إنه أمر مرهق مع كل السفر والسهر لوقت متأخر من الليل وقضاء يوم ونصف فقط للتحضير، لكن الأمر يستحق كل هذا العناء".
وجلس لاوتارو جلس على مقاعد البدلاء بأوامر من إنزاجي الذي فضل منحه قسطا من الراحة، قبل أن يشارك في الدقيقة 55 بدلا من أليكسيس سانشيز، بينما كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي.
وعقب مشاركته بدقائق، تمكن القناص الأرجنتيني من تسجيل 4 أهداف متتالية، قاد بها النيراتزوري لفوز عريض.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن لاوتارو هو أول لاعب يتمكن من تسجيل 4 أهداف بعد مشاركته كلاعب بديل بالدوري الإيطالي، وذلك منذ عصر احتساب الفوز بـ3 نقاط أي منذ الموسم (1994-1995).
بهذا الانتصار، استعاد إنتر صدارة ترتيب مسابقة الكالتشيو برصيد 18 نقطة بالتساوي مع غريمه ميلان الذي تراجع للمركز الثاني بفارق الأهداف. -(وكالات)

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