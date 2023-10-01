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أنشيلوتي ينتقد ناتشو بعد الخطأ العنيف أمام جيرونا

10/1/2023 2:22:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انتقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، لاعبه ناتشو فرنانديز، الذي تلقى البطاقة الحمراء لتدخله العنيف، خلال الانتصار (3-0) على جيرونا، أول من أمس السبت، ضمن الجولة الثامنة بالليجا.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه ناتشو بالوقت بدل الضائع، بعد تدخله العنيف على بورتو لاعب جيرونا.
وقال أنشيلوتي، خلال مؤتمر صحفي: "يجب أن نسلط الضوء على العمل الدفاعي للفريق لأن جيرونا يلعب كرة قدم جيدة للغاية، وكان ذلك حاسما".
وأضاف: "فينيسيوس بخير، لقد أراد أن يلعب أكثر، لكنه قدم مباراة جيدة، وهو يفتقر إلى القليل من التألق، وأعتقد أن الـ70 دقيقة التي لعبها كانت جيدة جدا".
وعن طرد ناتشو، علق: "ما حدث كان يمكن تجنبه، نحن آسفون، هو اعتذر وآمل ألا يكون لاعب جيرونا تعرض لإصابة قوية، وناتشو حزين للغاية".
وبسؤاله عن مركز جود بيلينجهام، أوضح: "لقد وضعنا المزيد من اللاعبين خارج المنطقة، لمنع فينيسيوس من التراجع للدفاع".
وحول مشاركة كامافينجا كظهير أيسر، كشف: "لم تكن حالة عاجلة، وفكرت بالفعل في إشراك فران جارسيا، لكن بما أن فينيسيوس كان لدينا على الطرف الأيسر، كان الفريق بحاجة إلى المزيد من المساعدة في الدفاع".
وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 19 نقطة في المركز الثالث.
من ناحية ثانية، قدم ناتشو اعتذارا عن تصرفه العنيف في مواجهة جيرونا، ولم يتمكن بورتو لاعب جيرونا من استكمال اللقاء، ونقل إلى المستشفى على الفور.
وكتب ناتشو على حسابه بشبكة "إنستجرام": "أريد أن أعتذر لبورتو عن التصرف غير المتعمد في المباراة.. اليوم وطوال مسيرتي الاحترافية لم أقصد أبدا إيذاء أي شخص. آمل أن تتعافى بشكل جيد وبسرعة".
على صعيد آخر، كشف الإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، سر صناعته للهدف الأول خلال الانتصار على جيرونا.
وقال بيلينجهام، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "كان انتصارا مهما، وجيرونا قدم أداء جيدا للغاية، وحققنا المطلوب اليوم بثلاثة أهداف والخروج بشباك نظيفة".
وأضاف: "أشعر أنني بحالة جيدة جدا، ولدي حرية في التحرك والاستمتاع بكرة القدم، وفي كل مرة أرتدي هذا القميص أحاول بذل أفضل ما لدي، كان بإمكاني تسجيل المزيد من الأهداف اليوم، لكن الشيء المهم هو الفوز".
وعن صناعته الهدف الأول بتمريرة بوجه القدم الخارجي، علق: "لقد كنت أرى لوكا مودريتش كل يوم لعدة أشهر، وأريد فقط أن أكون مبدعا، وهذا الهدف خفف علينا الضغط من البداية".
وحول تسجيله 7 أهداف وصناعة هدفين حتى الآن هذا الموسم، كشف: "إنها بداية جيدة، وأريد الاستمرار في هذا المسار، ولن أتمكن دائما من التسجيل والصناعة، لكنني سأبذل قصارى جهدي".
وعن احتفاله الشهير، أوضح: "لا أتذكر المرة الأولى، أعتقد كانت مع برمنجهام، وإنه لأمر رائع أن أرى الأطفال في المدارس يحتفلون بهذه الطريقة".
إلى ذلك، أبدى خوسيلو مهاجم ريال مدريد، سعادته بالمشاركة في الانتصار، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "آس": "أنا سعيد، لقد كانت مباراة مهمة، والهدف الأول ساعدنا، والفوز يمنحنا دفعة للأمام".
وعن تسجيله 4 أهداف خلال 8 مباريات، علق: "لقد جئت للمساعدة، ووجودي هنا مصدر فخر، أحاول تحقيق أقصى استفادة بكل فرصة يمنحها لي المدرب".
وأتم بالحديث عن صناعته الهدف الثالث لبيلينجهام: "كنت أحاول إنهاء الكرة بالتسديد في الشباك، لكنني تركت له الكرة حين رأيته بطرف عيني".
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن خوسيلو سجل في مبارياته الأربع الأخيرة التي بدأها أساسيا في الليجا، وهذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها هذا الإنجاز طوال مسيرته.
وأضافت الشبكة، أن أنشيلوتي فاز مرة واحدة على الأقل على كل خصومه خلال مسيرته ببطولة الليجا كمدرب لريال مدريد (27 خصما). -(وكالات)

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