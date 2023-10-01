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شلباية يحرز لقب بطولة تشالنجر تشارلستون الأمريكية

10/1/2023 2:22:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- تمكن اللاعب عبد الله شلباية من الظفر بلقب تشالنجر تشارلستون الأميركية، بعد الفوز في المباراة النهائية على اللاعب الأمريكي أوليفير كراوفورد مساء الأحد.
وحقق شلباية (274 عالميا) والبالغ من العمر 19 عاما، الفوز على منافسه الأميركي (263 عالميا) بمجموعتين لواحدة وبواقع (6-2) (6-7) (6-3).
ومن المتوقع أن يتقدم شلباية بالتصنيف الدولي الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين ATP، فيما تعد البطولة التي حصل عليها اليوم هي الأولى له في العام الحالي على صعيد منافسات الفردي.

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