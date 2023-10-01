شلباية يحرز لقب بطولة تشالنجر تشارلستون الأمريكية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- تمكن اللاعب عبد الله شلباية من الظفر بلقب تشالنجر تشارلستون الأميركية، بعد الفوز في المباراة النهائية على اللاعب الأمريكي أوليفير كراوفورد مساء الأحد.
وحقق شلباية (274 عالميا) والبالغ من العمر 19 عاما، الفوز على منافسه الأميركي (263 عالميا) بمجموعتين لواحدة وبواقع (6-2) (6-7) (6-3).
ومن المتوقع أن يتقدم شلباية بالتصنيف الدولي الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين ATP، فيما تعد البطولة التي حصل عليها اليوم هي الأولى له في العام الحالي على صعيد منافسات الفردي.
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