Sunday, 01 October 2023 11:24 GMT

بوادر إيجابية لمنتخب البادل بعد استقراره سابعا بالبطولة العربية

10/1/2023 2:22:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






خلال شهر تقريبا من تجمع المنتخب الوطني وانطلاق مشاركاته الخارجية، استطاع منتخب رياضة "البادل" احتلال المركز السابع في البطولة العربية للرجال، والتي اختتمت أحداثها أمس في دبي الإماراتية بمشاركة 11 دولة.
وسجل المنتخب الوطني حضورا طيبا في أول مشاركة له بعد أن اختار المدرب سامي السيد 8 لاعبين للتواجد في البطولة، عقب إجراء بطولة المملكة التصنيفية بمشاركة عدد واسع من اللاعبين واللاعبات، مع إشادة بأداء اللاعبين على مدار البطولة بمواجهة فرق تمارس البادل منذ فترة طويلة.
ونجح المنتخب أول من أمس، في تسجيل الفوز على نظيره العماني بنتيجة 2-0 في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن، حيث فاز الثنائي محمد القطب وأحمد عقل على عبد العزيز البلوشي ونبيل الشيباني، وتفوق كرم حتاملة وزيد المشني على خالد النبهاني وسامي حبيب، فيما تم إلغاء المواجهة الأخيرة بين حمزة الأسود ومحمد اليماني من المنتخب الوطني، وعيسى السليماني وسعيد بيت سعيد بسبب حسم اللقاء من أول مواجهتين.
وتعد "البادل"، إحدى أكثر الرياضات انتشارا في الوطن العربي والعالم خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تجمع بين رياضتي التنس الأرضي والسكواش، من حيث الفكرة والملعب، مع لعبها بمنافسات الزوجي غالبا وفي ملعب زجاجي.
وأشاد رئيس اتحاد التنس خالد نفاع، بالجهود المبذولة من قبل اللاعبين في ظهورهم الخارجي الأول، رغم عدم الجاهزية الكاملة للبطولة العربية، موضحا أن العمل مستمر في البحث عن المواهب واستقطابها للمنتخبات الوطنية للبادل، سواء من لاعبي التنس الأرضي أو خارجها.
وبين نفاع لـ "الغد"، أن الاتحاد خاطب الجهات الرسمية واللجنة الأولمبية من أجل السعي لتوفير مخصصات لتعيين مدرب أجنبي، بهدف رفع القدرة التنافسية في المشاركات الخارجية المقبلة، مؤكدا أن هناك انتشارا ملحوظا للبادل في الأردن مؤخرا بوجود 6 أندية تمارسها.
وتابع: "نشكر الاتحادين العربي والإماراتي على استضافتنا لهذه البطولة التي تعتبر خطوة ممتازة، كون البطولات العربية لطالما شكلت نواة اكتشاف الأبطال العرب ووصولهم للعالمية، كما كان الحال في رياضة التنس الأرضي".
وكان المنتخب الوطني، خسر بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام المنتخب الكويتي، حيث تعرض الثنائي زيد المشني ومحمد القطب للخسارة من محمد التركي وحسين شمس، وتعثر الثنائي سيف وأحمد عدس من أمام محمد عبدال وعبد الرحمن العوضي، وخسارة أحمد عقل وحمزة الأسود من عبد العزيز معيوف وفؤاد بهبهاني.
كما خسر المنتخب أيضا في الجولة الثانية من المنتخب البحريني بالنتيجة ذاتها 3-0، بهزيمة حمزة الأسود وكرم حتاملة من علي وحسين دواني، وتعثر أحمد وسيف عدس من يوسف قائد وحسن عبد الرضا، وخسارة محمد القطب وأحمد عقل من خالد الذوادي وعمر قائد.
وتمكن المنتخب من تسجيل فوزه الأول في البطولة بالجولة الثالثة على حساب منتخب سورية بنتيجة 2-1، حيث فاز الثنائي أحمد عدس ومحمد القطب على بلال طحان وكرم نعمة، وتفوق كرم حتاملة وزيد المشني على سامي السعدي ويزن القسام، فيما خسر أحمد عقل وسيف عدس من هاني السعدي ومؤيد سليم.
وواصل المنتخب نتائجه الإيجابية وسجل الفوز في الجولة الرابعة على المنتخب السوداني بنتيجة 3-0، إذ تغلب الثنائي كرم حتاملة وزيد المشني على إبراهيم محمد وعلي عصام الدين، وتجاوز أحمد وسيف عدس كلا من: محمد عباس وعمر عصام الدين، وفوز أحمد عقل ومحمد القطب على خالد محمود وعثمان عصام الدين.
وتعرض منتخب البادل للخسارة أمام نظيره المصري بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من المجموعة الثانية للبطولة، إذ خسر الثنائي كرم حتاملة وزيد المشني من عمر طارق ويوسف حسام، وأحمد عقل ومحمد القطب من جورج واكيم وعلي زغلول، وأخيرا أحمد وسيف عدس من علي شقير وشريف مخلوف.

MENAFN01102023000072011014ID1107171925

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث