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إحياء صندوق دعم الرياضة مطلب الأندية لحل مشكلتها المالية

10/1/2023 2:22:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






توافقت التصريحات الصادرة عن الأندية واتحاد الكرة واللجنة الأولمبية ولجنتي الرياضة والشباب في مجلسي الأعيان والنواب، خلال الفترة الماضية على ضرورة إعادة إحياء صندوق دعم الرياضة نظرا للدور الكبير الذي يلعبه الصندوق في دعم الرياضة الأردنية.
وشكلت أزمة أندية المحترفين، وتعليق المشاركة في منافسات الأسبوع السادس الدوري، في ظل أوضاع مالية صعبة وقاسية، تأثيرا كبيرا على مسيرة الأندية خاصة والرياضة الأردنية بشكل عام، حيث أظهرت حاجة المنظومة الرياضية إلى الدعم المالي حتى تقدر على تأدية رسالتها.
ووجه قرار إلغاء الصندوق الوطني لدعم الحركة الرياضية والشبابية، ضربة قاضية للرياضة الأردنية، وظهر ذلك على الأندية الرياضية، التي عبرت عن سخطها ومعاناتها من قلة الدعم الحكومي، علاوة على ما تعانيه البنية التحتية في المدن الرياضية والملاعب والمرافق الرياضية، حيث كان الصندوق في فترة ما الداعم الرئيسي للحركة الرياضية والشبابية بأشكالها كافة.
وينتظر أن يكون مطلب إعادة إحياء صندوق دعم الرياضة أحد أبرز مطالب الأندية خلال اجتماعها مع سمو الأمير علي بن الحسين يوم غد.
ويرى رؤساء أندية المحترفين، أن الحكومة مطالبة بتوفير دعم مالي للأندية، للمساهمة في قيامها بدورها في التنمية ورعاية الشباب، وأن دعم الرياضة وتوفير المناخ المناسب لها ضرورة لاستغلال طاقات الشباب والسعي لتحقيق الانتصارات الإقليمية والدولية.
وأكدوا، أهمية تحقيق مطلبين أساسيين، تمثلا بإعادة تفعيل الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضة لمساهمته في دعم وحل العديد من المشاكل والأزمات التي تواجه الأندية، والمطلب الثاني يتلخص في استقرار البيئة التشريعية، فيما يخص الدعم المقدم للأندية والحوافز المقدمة لها كالإعفاءات الضريبية.
وعملت الحكومة في السنوات الماضية، على دعم الحركة الرياضية، وكان يتأتى كنسبة من ضريبة الكحول والدخان.
ويسعى مجلس النواب إلى إعادة إحياء الصندوق، وهذا ما أشار إليه قبل أشهر، رئيس لجنة التعليم والشباب في مجلس النواب النائب الدكتور طالب الصرايرة، خلال اجتماع لمناقشة الدعم الحكومي لأندية كرة القدم بحضور نائب سمو الامير علي بن الحسين وعضو الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم مروان جمعة، وعدد من رؤساء الأندية، حيث أكد أن اللجنة رفعت توصية لمجلس الوزراء بإعادة تفعيل صندوق دعم الرياضة وزيادة الدعم الحكومي المخصص للأندية وإعفاء الشركات التي تقدم دعما للاتحاد الرياضي من الضريبة وخصخصة الأندية لتصبح رافدا للاقتصاد الوطني، ومأسسة الرياضة في المدارس وتعديل التشريعات الناظمة للرياضة.
كما أكدت لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان، برئاسة العين محمد داودية، خلال اجتماع سابق مع رؤساء أندية المحترفين، أهمية النظر للقطاع الرياضي كأولوية وطنية وضرورة البحث عن موارد مالية في ظل الأزمات المالية التي تعاني منها الأندية، وتقديم سبل الدعم الحقيقي كافة لها، ولدورها المهم في رفد المنتخبات الوطنية باللاعبين وتأهيلهم بدنيا وفنيا، لخوض البطولات والمنافسات الدولية لتحقيق المنجزات الرياضية التي تبعث على الاعتزاز وتدعم الانتماء، إلى جانب أهمية دعم القطاع والوقوف إلى جانب الأندية الرياضية، والنهوض بالحركة الرياضية باعتبارها الحاضنة الأساسية للشباب.
ويرى المواطن قصي الزعبي، أن الحكومة مطالبة بتوفير الدعم للأندية كافة مع التركيز على أندية المحترفين، مبينا أن قرار تجميد صندوق دعم الرياضة لم يكن صحيحا، وساهم في تراجع النتائج للمنتخبات والأندية، وتمنى أن يرى قرار إحياء صندوق دعم الرياضي النور قريبا، وقال الزعبي: "تدرك الحكومة الدور الريادي للأندية في خدمة الرياضة والشباب".
ويؤكد المهندس خالد المصري، أن رؤساء الأندية مطالبون بطرح موضوع إعادة صندوق دعم الرياضة أمام سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم، وعرض الظروف المالية الصعبة للأندية، وطرح مسؤولية الحكومة في دعم ورعاية الأندية، مضيفا أن وزير الشباب يدرك ويعرف معاناة الأندية وعليه " الفزعة" لها أمام مجلس النواب.

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