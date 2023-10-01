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القوقازي يفاجئ جمهوره بالهبوط.. وثبات مستحق لكفرسوم والكتة

10/1/2023 2:22:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






شكل هبوط فريق القوقازي إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية لكرة اليد، مفاجأة كبير لأنصار ومحبي الفريق، فهو الذي كافح وقدم مستويات كبيرة وقوية في المواسم الأخيرة، حيث تمكن في الموسم 2021 من الحصول على المركز الثالث، بعد أن كان منافسا على اللقب.
الفريق ورغم هبوطه رسميا إلى الدرجة الثانية، إلا أنه قدم أداء قويا في العديد من اللقاءات، وكان بإمكان لاعبيه والجهاز الفني الابتعاد عن دائرة الخطر لولا الخسائر غير المستحقة التي تعرض لها، والتي كلفته كثيرا ومغادرة دوري الكبار.
ومع هبوط فريق القوقازي، لم يتبق من مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن أي شيء، حيث غادر فريق يرموك الشونة دوري الكبار بوقت مبكر، بعد أن لازم المركز الأخير من انطلاق منافسات الدوري، ورصيده لغاية الآن خال من النقاط، فيما غادر القوقازي الدوري ورصيده 4 نقاط، في الوقت الذي احتفظ فيه فريق الكتة بمقعده برصيد 8 نقاط، فيما لفريق كفرسوم 10 نقاط، وهو ثباب مستحق لكلا الفريقين.
أما بالنسبة لمنافسات المربع الذهبي، فإن الصراع على اللقب ما يزال محصورا بين فرق الأهلي والسلط والعربي، مع أفضلية لفريق الأهلي الذي يتصدر الترتيب العام برصيد 18 نقطة، يليه فريق السلط بالمركز الثاني برصيد 15 نقطة، ثم العربي برصيد 13 نقطة، في الوقت الذي فقد فيه فريق الحسين فرصته في التواجد مع فرق المقدمة كونه توقف عند المركز الرابع برصيد 8 نقاط.
وتبدأ لقاءات مرحلة الإياب من المربع الذهبي يوم السبت المقبل، حيث يلتقي فريقا العربي والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ويوم الثلاثاء 10 من الشهر ذاته يلتقي فريقا السلط والعربي عند الساعة الثامنة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، وفي اليوم الذي يليه يلتقي فريقا الأهلي والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد.
ويوم السبت 14 من الشهر ذاته، يلتقي فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد، وفي اليوم الذي يليه تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب لقاء العربي والأهلي عند الساعة السادسة مساء، قبل أن تختتم منافسات الدوري يوم الأربعاء 18 من الشهر ذاته من خلال المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والسلط وتبدأ عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
نايف يتصدر الهدافين
حافظ لاعب فريق الحسين أحمد نايف على صدارته لهدافي دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد برصيد 91 هدفا مع ختام مرحلة الذهاب للمربع الذهبي، وجاء بعده لاعب فريق السلط محمود الهنداوي برصيد 72 هدفا، ثم جاء لاعب فريق القوقازي محمد التعامرة برصيد 66 هدفا، ثم لاعب فريق يرموك الشونة أمجد فتح الله برصيد 64 هدفا.

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