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الوحدات يتدرب في الكويت بمعنويات عالية وغيابات محدودة

10/1/2023 2:22:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






غادر وفد فريق الوحدات لكرة القدم أمس إلى دولة الكويت، لمواجهة فريق الكويت غدا لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، في المباراة التي سيحتضنها ستاد الكويت عند الساعة السابعة مساء.
ويتطلع فريق الوحدات إلى مواصلة صدارته للمجموعة بعد انفراده بها وحيدا عقب الجولة الافتتاحية، حيث فاز على ضيفه أهلي حلب السوري بهدفين نظيفين، فيما تعادل الكويت مع الكهرباء العراقي بدون أهداف على أرض الأخير.
وأجرى الفريق وجبة تدريبية خفيفة فور وصوله للكويت، على أن يجري المران الرئيسي اليوم على ملعب اللقاء، ومن المنتظر أن يحظى الوحدات بدعم جماهيري من قبل الجالية الأردنية المتواجدة في الكويت، والتي حرصت على استقبال الفريق ودعمه قبيل القمة المرتقبة في البطولة.
ويظهر اليوم المدير الفني لفريق الوحدات رشيد جابر، إلى جانب قائد الفريق فراس شلباية، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، للحديث عن تطلعات "الأخضر" في البطولة الثانية من حيث الأهمية للأندية في القارة الآسيوية.
وخاض الوحدات مؤخرا مباراته المحلية الأولى منذ مواجهة الأهلي السوري منتصف الشهر الماضي، والتي التقى فيها جرش ضمن دور الـ32 من بطولة كأس الأردن، حيث فاز بهدفين دون مقابل، وسط تباين في الآراء من قبل الجماهير حول المستوى الفني الذي ظهر به الفريق أمام منافس يلعب في دوري الدرجة الثانية على الصعيد المحلي.
ويتكون فريق الوحدات من 23 لاعبا، وهم: أحمد عبد الستار، عبد الله الفاخوري، مراد الفالوجي، عرفات الحاج، دانيال عفانة، خالد كردغلي، فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، أحمد الصغير، أحمد سمير، محمود شوكت، صالح راتب، أحمد سريوة، خالد عصام، حسان زحراوي، محمد موالي، مهند أبو طه، أنس العوضات، عامر جاموس، مالك علان، محمود زعترة، سيدريك هنري ومحمد عبد المطلب "بوغبا".
ويتواصل استمرار غياب 5 لاعبين عن الوحدات بداعي الإصابة وعدم وصولهم للجاهزية الفنية المطلوبة، وهم: الأنغولي ماريو مانويل دي أوليفيرا، بهاء فيصل، محمد كحلان، فادي الناطور وطارق خطاب.
ويمني الوحدات النفس بالعودة بالنقاط كاملة لقطع شوط كبير نحو بلوغ الدور ربع النهائي من البطولة التي لم يسبق له التتويج بلقبها خلال 11 مشاركة سابقة، إذ تنص تعليمات البطولة على تأهل متصدر كل مجموعة من بين المجموعات الثلاث عن منطقة غرب آسيا، إلى جانب أفضل فريق يحتل المركز الثاني من بين المجموعات، والوصول إلى المربع الذهبي عن المنطقة.
أفضلية تاريخية للمنافس
ويعد لقاء يوم غد الثامن تاريخيا بين الفريقين في المناسبات الرسمية القارية، حيث تواجها في 7 مباريات سابقة، وفاز الكويت في 3 مرات، مقابل فوز الوحدات في مباراتين، وتعادلا في مباراتين أيضا، مسجلا الكويت 9 أهداف، مقابل تسجيل الوحدات 7 أهداف. وتواجه الفريقان للمرة الأولى في العام 2009، وانتهت النتيجة وقتها بالتعادل بهدف لمثله في عمان ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، فيما خسر الوحدات في لقاء العودة بدور المجموعات بالكويت بهدف نظيف.
وفي العام 2011 ولحساب دور المجموعات أيضا وللبطولة ذاتها، عاد الوحدات بفوز ثمين من أرض الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف، وجدد الوحدات الفوز على منافسه بلقاء الإياب في عمان بهدف وحيد.
وضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي في العام 2018، تعادل الوحدات مع الكويت على أرض الأخير بدون أهداف، قبل أن يخسر "الأخضر" على أرضه وبين جماهيره في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة.
والتقى الفريقان في آخر مواجهة بينهما في العام 2019، ولحساب مواجهة الملحق المؤهلة لدوري أبطال آسيا، حيث فاز الكويت على الوحدات وقتها في عمان بثلاثة أهداف لهدفين.
وأعلن الحساب الرسمي للنادي الكويتي مؤخرا، عن غيابات عدة، يعاني منها الفريق لأسباب مختلفة، وهم: يوسف ناصر، عبد الرحمن كميل، ضاري العتيبي، سلطان الفرج، المهدي برحمة، عمرو عبد الفتاح وإبراهيم كميل.

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